Grande Fratello: nella casa più spiata pronti a entrare due Vip bresciani

Tutto pronto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, in scena da lunedì sera – 14 settembre – e in onda come sempre su Canale 5: per il secondo anno consecutivo il programma sarà affidato alla conduzione di Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Antonella Elia e Pupo. L'edizione 2020 sarà la più bresciana di sempre: sono due infatti i Vip nostrani che varcheranno la soglia della celebre “casa” romana.

Due bresciani in pista al GF

I nomi sono stati svelati ormai da un po': tra poche ore scenderanno in pista il cantautore Fausto Leali e il calciatore Enoch Barwuah, fino allo scorso anno in forza al Caravaggio e oggi svincolato (noto alle cronache in quanto è il fratello di Mario Balotelli). Entrambi entreranno in scena fin dalla prima serata della nuova edizione, appunto lunedì 14 settembre: in tutto sono 20 i concorrenti Vip (celebri e meno celebri) che parteciperanno al gioco.

Alcuni di loro entreranno in casa venerdì prossimo, nel corso della seconda puntata “live” del reality (che ricordiamo prevede una convivenza forzata 24 ore su 24, filmati giorno e notte dalle telecamere: gli appassionati potranno seguire dirette e differite anche sul web, sulla app ufficiale e sui canali Mediaset Extra e La5).

Tutti i concorrenti del GF Vip

Questo l'elenco completo dei partecipanti, in ordine sparso: oltre ai citati Fausto Leali e Enoch Barwah, saranno in gara per il Grande Fratello Vip anche Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, Patrizia De Blanck, Andrea Zelletta, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Denis Dosio, Dayane Mello, Francesca Pepe, Matilde Brandi, Myriam Catania, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli, Fulvio Abbate e Paolo Brosio.

La storia del Grande Fratello

Il Grande Fratello versione italiana va in scena per la prima volta esattamente 20 anni fa, nell'autunno del 2000: condotto da Daria Bignardi, fu accolto come un inedito fenomeno di costume (e tale è diventato, con il passare degli anni). Nota curiosa: la prima edizione fu vinta proprio da una bresciana, Cristina Plevani di Iseo.

Ad oggi si contano 16 edizioni del Grande Fratello “originale”, quasi senza sosta con pause solo nel 2002 e dal 2012 al 2014 (l'ultimo lo scorso anno, vinto da Martina Nasoni). Il record di audience risale alla prima edizione, con 9,8 milioni di telespettatori di media e picchi di oltre 16 milioni, con quasi il 60% di share: il record in negativo è invece dello scorso anno, con 3,257 milioni di media e picchi di 3,3 milioni (22,22% di share).

La prima edizione del Grande Fratello Vip è invece del 2016, poi riproposta ogni anno (tranne nel 2019) arrivando così alla sua quinta stagione: il palmares celebra Alessia Macari, Daniele Bossari, Walter Nudo e Paola Di Benedetto. La quarta edizione è stata seguita da una media di 3,4 milioni di telespettatori, con uno share del 18,83% (fonte Wikipedia).