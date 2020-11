World Luxury Hotel: sul Garda l'albergo di lusso più bello d'Europa

Aspettando il ritorno alla (quasi) normalità – quando si potrà di nuovo viaggiare, un po' come la scorsa estate – le Terme di Sirmione celebrano un doppio e importante riconoscimento (e di valenza continentale): il Grand Hotel Terme ha vinto, infatti, il titolo di miglior Luxury Hot Spring Hotel d'Europa agli World Luxury Hotel Awards, mentre la Medical Spa (dello stesso Grand Hotel) è stata insignita del premio di miglior Luxury Medical Spa in Europa agli World Luxury Spa Awards.

Il Grand Hotel Terme tra i migliori del mondo

Tante parole una dopo l'altra, ma proviamo a sintetizzare: il Grand Hotel Terme di Sirmione è tra i migliori in Europa (e nel mondo) sia come albergo di lusso che come Spa, altrettanto di lusso. Mica male: “Siamo particolarmente orgogliosi – dichiara Margherita De Angeli, direttore generale di Terme di Sirmione – perché ad essere premiato non è solamente il nostro cinque stelle e il suo staff altamente qualificato, ma è il riconoscimento della vocazione di Terme di Sirmione a prendersi cura della salute delle persone”.

Non solo leisure, ma salute e benessere

Il Grand Hotel Terme, infatti, al di là dei percorsi “leisure” e basta, propone anche programmi integrati di salute e benessere, con il supporto pratico (ed efficace) dell'acqua sulfurea salsobromoiodica, su cui non mancano evidenze scientifiche ormai decennali. “Il nostro rigore scientifico, con il supporto dell'innovazione tecnologica – e la multidisciplinarietà medica sono sinergici all'acqua termale sulfurea nel trattare problemi della pelle (psoriasi e dermatiti), respiratori (per fumatori e sportivi), dell'orecchio, dolori osteoarticolari e vascolari”.

Operativi da 130 anni: "Salute, non moda"

Il motto delle Terme, nel rispetto del Dpcm, è uno e uno soltanto: salute, non moda. Il gruppo – operativo ormai da 130 anni – è una realtà che oggi conta 600mila presenze ed eroga 750mila cura all'anno, con circa 500 dipendenti e un fatturato di quasi 40 milioni di euro. Il “pacchetto” si compone del centro termale Virgilio, di 4 alberghi con area benessere (di cui 3 con reparto termale) e la celebre Aquaria, che si sviluppa per oltre 14mila metri quadrati.