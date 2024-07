Gradimento dei sindaci italiani: Laura Castelletti è al 59esimo posto

È tutto di centrosinistra il podio dei sindaci più apprezzati dagli italiani secondo il Governance Poll 2024, la ventesima edizione del sondaggio – a cura di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore – che prende in esame i sindaci di 80 capoluoghi di provincia in tutta Italia, tra cui Brescia: la sindaca Laura Castelletti è solo al 59esimo posto, con un gradimento pari al 50% e in calo del -4,8% rispetto allo stesso sondaggio di un anno fa.

I sindaci più apprezzati in Italia

Il primo in graduatoria è Michele Guerra, sindaco di Parma, con il 63% del gradimento (comunque in calo sull'anno precedente): seguono Gaetano Manfredi (Napoli) con il 62% e Michele de Pascale (Ravenna) con il 61% (+1,5% sul 2023), come detto tutti di centrosinistra. Diversi i sindaci al quarto posto, a pari merito, con una percentuale di gradimento pari al 60%: Mario Conte (Treviso), Alessandro Canelli (Novara), Matilde Celentano (Latina) e Luigi Brugnaro (Venezia) di centrodestra, Mattia Palazzi (Mantova: lo scorso anno era al primo posto) di centrosinistra, con loro i civici Claudio Scajola (Imperia) e Giuseppe Cassì (Ragusa).

I volti noti in graduatoria

Tra i volti noti delle più grandi città italiane si segnala il 19esimo posto di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, con il 57% di gradimento (in lieve calo sullo scorso anno: -0,7%): Matteo Lepore (Bologna) è 37esimo con il 54,5%, Stefano Lo Russo (Torino) al 57esimo con il 51,5%), Roberto Gualtieri (Roma) addirittura terzultimo, a pari merito con Roberto Lagalla (Palermo), gradimento pari al 45%.

Il sindaco della Capitale è colui che ha perso più consensi in un solo anno, -15,2%: cali a doppia cifra anche per Palazzi (Mantova), Celentano (Latina), Paolo Calcinaro (Fermo), Andrea Soddu (Nuoro), Domenico Bennardi (Matera), Rinaldo Melucci (Taranto) e Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria). Ultimo in graduatoria, con il 42% di gradimento, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.