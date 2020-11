Il Golosario 2021: quali sono i 12 migliori ristoranti bresciani

Puntuale come ogni anno, nonostante le difficoltà sotto gli occhi di tutto, è uscita l'edizione 2021 del Golosario Ristoranti, la guida nazionale alle buone tavole firmata dal celebre duo Massobrio-Gatti – già in pista poche settimane fa con i migliori vini d'Italia – che quest'anno fotografa una ristorazione resiliente, che ha saputo reinventarsi anche in tempo di Covid-19.

La nuova edizione, la sesta, ha visto il suo debutto ufficiale sul palco quest'anno virtuale di Golosaria Fiera Online, la piattaforma che lunedì 2 novembre ha presentato la guida con la premiazione dei migliori ristoranti d'Italia. Queste le tipologie di classificazione dei locali: ristoranti, trattorie di lusso, trattorie veraci, agriturismi, vinerie e pizzerie, con la specificità dei locali polifunzionali e dei negozi o delle cantine con ristoro.

La nuova guida: recensiti 3.175 locali

Il massimo riconoscimento attribuito è la “Corona radiosa”, assegnata a 382 locali in tutta Italia – tra cui 12 bresciani, seguita dal “Faccino radioso”, con cui sono stati premiati 697 ristoranti (e 13 di questi sono bresciani). All'interno del volume sono 3.175 i locali recensiti e 234 le segnalazioni minori, secondo le rotte di una squadra di più 90 collaboratori capitanati dai critici Paolo Massobrio e Marco Gatti.

Il Golosario 2020: i migliori ristoranti bresciani

Per concludere, ecco i 12 locali della nostra provincia (in ordine alfabetico) che nel Golosario si fregiano del massimo riconoscimento, ed entrano dunque di diritto nel novero dei migliori ristoranti: