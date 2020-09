Quattro vini bresciani nella "Top 100" dei migliori d'Italia

Ci sono anche quattro vini bresciani (e arrivano tutti dalla Franciacorta) nell'attesa selezione dei migliori vini italiani firmata da Paolo Massobrio e Marco Gatti: la “Top 100” di Golosaria diventa maggiorenne, compie 18 anni e si conferma una delle più longeve e interessanti del panorama nazionale. Molto bene anche la Lombardia, che si conferma regione d'eccellenza con 12 etichette premiate nella Top 100, superata solo da Piemonte e Toscana (22 e 21) e meglio ancora del Veneto (che si ferma a 11).

I vini bresciani nella Top 100

Come detto, tutti i vini bresciani vengono dalla Franciacorta: nel dettaglio il Franciacorta Dosaggio Zero 2014 dell'azienda agricola Lorenzo Faccoli di Coccaglio, il Franciacorta Extra Brut di Camossi e il Franciacorta Brut Satèn Millesimato 2014 de I Barisei di Erbusco, infine lo spumante Pinot Metodo Classico Brut Nature di Mirabella, Rodengo Saiano.

La formula della guida Golosaria è unica nel suo genere: il criterio scelto, infatti, è quello di individuare ogni anno 100 cantine che meritano il podio, senza mai premiare quelle degli anni precedenti. A questi si aggiungono i “Fuori di Top”, cioè cantine (piccole o piccolissime, spesso nuove) con vini particolari scoperti alla chiusura della selezione, come sempre effettuata con degustazioni collettiva.

E' lombardo il miglior vino rosso

Nell'edizione 2020 sono 28 i vini promossi direttamente da Gatti o Massobrio, mentre gli altri sono stati tutti selezioni con degustazioni plenarie. In giro per l'Italia, al di là delle conferme di Piemonte, Toscana e Lombardia, si segnala l'exploit della Calabria, che con 7 vini affianca i “top player” del Sud Italia come Campania e Sicilia (7 a testa). Nessun bresciano premiato nella “Top dei Top”, ovvero il meglio per ciascuna categoria: ma tra i vini rossi spicca un lombardo, il Bergamasca Cabernet Franc Vento Forte 2018 di Le Corne di Grumello del Monte, provincia di Bergamo (ma a due passi dai confini nostrani).

Tutti i vini lombardi in classifica

Per concludere, ecco i 12 migliori vini lombardi nella “Top 100” della guida di Gatti e Massobrio: