Il gruppo bresciano Gnutti Cirillo chiude il bilancio consolidato 2022 con risultati record: l'utile netto è pari a 30,78 milioni di euro, in crescita del 48% rispetto ai 20,81 milioni dell'esercizio precedente. Vola anche il fatturato: sul fronte dei ricavi i dati segnano il miglior risultato di sempre nella storia del gruppo, pari a 293,71 milioni di euro con un incremento del 19% rispetto ai 247,51 milioni del 2021. Più 34% anche il dato sull'ebitda, il margine operativo lordo, nel 2022 a quota 57,46 milioni di euro. Il gruppo, ricordiamo, ha sede a Lumezzane e opera nel settore dello stampaggio a caldo e della lavorazione di semilavorati in ottone, nella produzione di articoli per impianti e sistemi idro-termo-sanitari e nella fornitura di prodotti e accessori per la realizzazione di trasformatori elettrici.

"Nonostante un anno complesso - dichiara Giuliano Gnutti, presidente del gruppo - segnato prima dalla diffusione della variante Omicron e poi dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, abbiamo ottenuto risultati importanti che migliorano ulteriormente la performance già da record del 2021". Per l'amministratore delegato Alberto Gnutti "l'aumento dei costi del gas e dell'energia ha rappresentato una criticità importante, ma è stato ben gestito. Sul piano delle vendite - conclude - è da sottolineare in particolare l'ottimo risultato del mercato italiano".

I numeri del gruppo

Le vendite in Italia valgono infatti più di tutte le vendite dell'Unione Europea: nel primo caso parliamo di 89,83 milioni di euro (+34% sul 2021), nel secondo 84,15 milioni (comunque +13,8% rispetto all'anno precedente). I mercati extra Ue sono pari infine a 119,73 milioni di euro (+12,3%). Il gruppo Gnutti Cirillo conta oggi 650 dipendenti, tutti assunti a tempo indeterminato: l'azienda controlla anche Tiemme Raccorderie Spa di Castegnato, con filiali in Grecia, Spagna e Romania, la Metal Forming Technology Inc con sede in Michigan, Stati Uniti, la Elettromaule Srl di Montecchio Maggiore (Vicenza). La storia imprenditoriale del gruppo è iniziata più di 70 anni fa, nel 1951, con la fondazione della capogruppo Gnutti Cirillo Spa.