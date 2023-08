Indicatori in crescita a doppia cifra nel 2022 per la Givi spa di Flero, storica azienda bresciana (fondata nel 1978) oggi considerata un punto di riferimento mondiale per gli accessori moto. Come riporta Bresciaoggi, il bilancio dell'azienda si è chiuso con un fatturato di circa 135,7 milioni di euro, +14% sull'anno precedente: margine operativo lordo (ebitda) a quota 27,7 milioni (+10,5%) e soprattutto utile netto di 15,4 milioni di euro, oltre il 30% in più rispetto al 2021.

L'azienda vende in gran parte all'estero (più di 100 milioni di euro il valore del fatturato oltre confine) e conta circa 830 dipendenti: oltre 8,6 milioni gli investimenti portati a termine nel corso del 2022. Quartier generale in Via Ungaretti a Flero ma stabilimenti in tutto il mondo: ci sono filiali aperte e operative in Asia (Cina, Indonesia, Malaysia e Vietnam), in Europa (Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna), negli Stati Uniti, in Brasile e in Tunisia.

La storia di Givi spa

La storia di Givi, come detto, inizia nel 1978 da un'idea del suo fondatore, Giuseppe Vivenzi (ancora oggi a capo del gruppo): dopo una serie di stagioni da pilota di Motomondiale, che gli valgono il terzo posto nel campionato 1969 classe 350, Vivenzi abbandona le corse per intraprendere la sua nuova attività di imprenditore. Esperienza, passione e determinazione fanno il resto: tempo pochi anni e l'azienda si impone sul mercato diventando una delle realtà più note e innovative del panorama motociclistico a livello mondiale.

Questi solo alcuni dei prodotti più venduti: bauletti per moto e scooter, valigie laterali per la moto, borse, caschi, protezioni per le parti meccaniche, parabrezza, spoiler, protezioni aerodinamiche, porta smartphone e accessori. I prodotti Givi spa sono venduti in poco meno di 80 Paesi del mondo.