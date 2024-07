Giulia Provvedi avvistata (con mamma) sul Garda: "Mi è piaciuto tantissimo"

Spotted, avvistate: Giulia Provvedi e mamma erano sul lago di Garda. Hanno passato qualche giorno di vacanza a Desenzano, soggiornando al b&b Bellavista Exclusive di Sabri Pinton e Tiziana Chiari (coppia nel lavoro e nella vita), struttura ricettiva che già in passato aveva accolto i soggiorni di vip e personaggi dello star system nostrano. "Il lago ci è piaciuto tantissimo – racconta Giulia Provvedi – e ci siamo trovate benissimo, sicuramente torneremo". Vero relax: passeggiate, jogging e un po’ di fitness, come sempre accuratamente immortalato per qualche post sui social, e ancora shopping, selfie e stories per Instagram.

Giulia Provvedi e le Donatella

Giulia Provvedi, per gli amici Giuly, è la sorella gemella di Silvia: classe 1993 e nate a cresciute a Modena, si sono affacciate al mondo dello spettacolo come duo musicale, inizialmente conosciute come Provs Destination e in seguito definitivamente consacrate come le Donatella. Il cambio di denominazione avvenne nel corso della loro prima apparizione televisiva, oltre un decennio fa: correva l’anno 2012 quando le sorelle Provvedi, all’epoca ancora 19enni, parteciparono alla fase finale di X Factor, nella categoria giudicata da Arisa. Fu proprio la cantante a suggerire il nome Donatella, in omaggio a Donatella Rettore, di cui Giulia e Silvia sono sempre state fan.

Superata l’onda musicale, le Donatella si dedicano allo showbusiness duro e puro. Nel 2015 partecipano e vincono la decima edizione del reality L’isola dei famosi, in onda su Canale 5: negli anni a seguire finiranno perfino sulla copertina di Playboy Italia, per poi tornare in tv partecipando a un altro reality Mediaset, ovvero il Grande Fratello Vip. A Desenzano nel frattempo è iniziata la stagione dei vip: al Bellavista Exclusive è attesa a breve anche Guendalina Canessa.