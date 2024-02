La modella bresciana che ha consegnato la Coppa Italia di Basket

Originaria di Ghedi e già finalista a Miss Italia nel 2015, quando venne eletta anche Miss Lotto Sport Lombardia, è stata consacrata anche come Miss Model (sempre nel 2015) ma oggi continua a far parlare di sé. Giulia Pipa è stata infatti protagonista, indossando un bellissimo abito da sera, della consegna del prestigioso trofeo della Coppa Italia di basket, in occasione della finalissima della Frecciarossa Final Eight 2024 che si è disputata domenica scorsa alla Inalpi Arena di Torino.

La Coppa Italia di basket

Per la cronaca, l'ha spuntata la Generazione Vincente Napoli Basket, 77-72 il risultato finale del match contro la Emporio Armani Milano: lungo il loro cammino i partenopei avevano incrociato anche la Germani Brescia, i campioni uscenti, eliminandoli nell'ultimo quarto di finale – disputato il 15 febbraio, sempre a Torino – e concluso con il punteggio di 80-74 a favore della formazione campana.

Giulia al fianco di Diletta

Una vera e propria sfilata tra le stelle del canestro per Giulia Pipa, 30 anni, che continua a fare la modella, si definisce una “free lance”, e continua a farsi apprezzare: su Instagram conta più di 31mila follower. Al suo fianco, nella cerimonia per la finalissima di coppa, anche la celebre showgirl Diletta Leotta: oltre a un pubblico entusiasta e all'applauso, a distanza, dei suoi concittadini.