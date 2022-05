Forbes: la bresciana Giulia Pedretti nei top "30 under 30" d'Europa

C'è anche una giovanissima imprenditrice bresciana nella 30 Under 30 Europe 2022 stilata da Forbes, la celebre rivista economica che agli albori si definiva “Lo strumento del capitalista” e nota ai più per le sue “classifiche” (i più ricchi, i più importanti, etc): anche la 30 Under 30 Europe è una sorta di graduatoria, che raccoglie i nomi dei giovani (appunto, under 30) più influenti nel mondo dell'economia, dell'intrattenimento, arte e cultura, social impact, media e marketing, sport, videogiochi, scienza e salute, manifattura e industria, tecnologia, retail e e-commerce.

In tutto sono 300 nomi (e volti) che, scrive Forbes, “hanno in media 27 anni e lavorano 62 ore a settimana: hanno 439 milioni di follower sui social media, sono in maggioranza uomini (58%) e il 59% di loro ha fondato aziende, concentrate soprattutto in Gran Bretagna, Germania, Francia, Svezia, Spagna e Svizzera; le città più gettonate, nell'ordine: Londra, Berlino, Parigi, Monaco, Madrid e Stoccolma).

Chi è Giulia Pedretti

La 26enne Giulia Pedretti, originaria di Brescia ma a Londra ormai da 7 anni, è stata scelta come “copertina” per la categoria manifattura e industria. Pedretti è cofondatrice e amministratore delegato di Arteak, una società specializzata in “servizi di consulenza per i settori salute, sicurezza, ambiente, oil & gas, costruzioni, cantieristica, energia, reti di trasporto, petrolchimico, farmaceutico, telecomunicazioni e manutenzioni di impianti”. Tanti i big tra i suoi clienti, come Shell Trading and Supply, A2A e Saipem.

Gli altri italiani in lista

In tutto sono 12 gli italiani presenti in classifica. Nella categoria “manifattura e industria”, oltre a Giulia Pedretti, c'è anche Fabia Miorelli: 29 anni, è ricercatrice del German Aerospace Center, l'agenzia aerospaziale tedesca. Nella categoria “intrattenimento” vengono segnalati il rapper Ghali e il musicista Daniele Truocchio, in “media e marketing” compaiono invece Normanno Pisani (uno dei pochi europei che lavora per TikTok) e il giornalista sportivo Fabrizio Romano.

Per quanto riguarda il “retail e e-commerce” l'unico segnalato è Lorenzo Sani, 24 anni, cofondatore di Shopscrive. Sono invece ben cinque gli italiani presenti nella categoria “tecnologia”: Jacopo Benedetti, Federico Mattia Dolci e Giacomo Grattirola, i fondatori della start-up Boom; Luca Catechini e Gian Maria Gramondi, i creatori di Shop Cirle.

E poi ci sono gli altri “ragazzi” da copertina: i Maneskin per la categoria “intrattenimento”, il 27enne Marco Cancellieri (cofondatore di Trade Republic) per la categoria “finanza”, il 22enne Khabane Khaby Lame per la categoria “arte e cultura” (è la seconda persona più seguita al mondo su TikTok con 137 milioni di follower).