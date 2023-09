Frecce Tricolori: in volo sul Garda c'era la prima donna pilota di F-35

Non tutti sanno che tra i protagonisti dell'Air Show del Garda edizione 2023 – in scena lo scorso fine settimana a Desenzano – c'era anche una pilota donna: si tratta della giovane Giulia Cagini, 34 anni, in servizio per il 102° Gruppo “I Paperi” (fa parte del 6° Stormo, noto anche come i Diavoli Rossi) di stanza all'aerobase di Ghedi, unica pilota donna della base militare bresciana.

Chi è Giulia Cagini

Decollata proprio da Ghedi (a bordo di un caccia F-35) per il sorvolo in esibizione sui cieli sopra le acque del Garda, è stata anche la prima donna a partecipare all'Air Show di Desenzano, che ricordiamo è stato organizzato ben tre volte negli ultimi cinque anni (la prima nel 2019, poi nel 2022 e infine quest'anno) e che anche per il 2023 avrebbe accolto (si stima) un pubblico di oltre 100mila persone. Giulia Cagini è capitano dell'Aeronautica Militare e nel suo già poderoso curriculum vanta un altro primato invidiabile: è stata la prima donna in Italia ad aver ottenuto l'abilitazione per il volo sul velivolo di quinta generazione F-35.

Il 6° Stormo di Ghedi

Il 6° Stormo Alfredo Fusco è guidato dal comandante colonnello Luca Giuseppe Vitaliti. È stato fondato a Compoformido (Udine) nel lontano 1936, oggi di base a Ghedi: nell'aerobase bresciana riposano e operano anche i celebri caccia Tornado, nello specifico i velivoli PA-200 di cui il 154° Gruppo “Diavoli Rossi” si occupa dell'addestramento degli equipaggi. Sia in Italia che all'estero, attraverso l'impegno degli altri due “gruppi volo” presenti sul sedime aeroportuale, ovvero il 102° Gruppo “I Paperi” (di cui fa parte Giulia Cagini), gruppo che dal giugno 2022 ha acquisito il velivolo F-35 Lightning II, il più moderno areo da combattimento in seno alla forza armato, e il 155° Gruppo “Pantere Nere”.

I caccia F-35

Il Lockheed Martin F-35 Lightning II, o Joint Strike Fighter-F35, è un caccia multiruolo monoposto in forza all’Aeronautica Militare Italiana nella Base di Ghedi ed affianca gli ormai quarantenni Tornado; è prevista nell’arco di alcuni anni la completa sostituzione dei Tornado stessi da parte dell’F35. Aereo di quinta generazione, a singolo propulsore, con ala trapezoidale e caratteristiche stealth, le capacità multiruolo dell’F35 lo rendono utilizzabile per compiti di supporto aereo ravvicinato, bombardamento tattico e missioni di supremazia aerea. L’aereo viene anche definito in ambito militare come omni-ruolo, data la capacità di svolgere contemporaneamente, senza tornare alla base per modificare il suo assetto, differenti attività operative.