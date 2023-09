Quali sono i giochi di una volta che sono diventati patrimonio dell'umanità

Si è appena conclusa a Verona la ventunesima edizione di Tocatì, il Festival internazionale dei giochi in strada. Con una bella novità: come anticipato qualche mese fa, 6 giochi tradizionali lombardi hanno ottenuto il riconoscimento dell'Unesco come patrimonio culturale dell'umanità. Fanno tutti parte delle “Comunità di gioco” incluse nel Tocatì, il programma condiviso per la salvaguardia di Giochi e sport tradizionali ufficialmente iscritto nel Registro delle buone pratiche Unesco per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale.

I giochi tradizionali

Questi i giochi che ora sono patrimonio culturale dell'umanità:

Fiö d'lä lippä - Mede (PV)

Morra - Barbariga (BS)

Sburla la Roda - Fossacaprara (CR)

Bisse - Desenzano e Lago di Garda (BS)

Pirlì - Gaverina Terme (BG)

Bala Creèla - Gianico (BS).

“I giochi tradizionali – spiega l'assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso – fanno parte della nostra storia e hanno una grande valenza culturale, che viene così riconosciuta anche dal massimo organismo internazionale. Sono elementi di vitalità nei territori in cui si praticano e non devono cadere nell'oblio. L'obiettivo è contribuire a far conoscere queste pratiche come patrimonio culturale, attribuendo ad esse tutto il valore che meritano”.

La morra

Indica con la mano un numero da uno a cinque e grida a tutta voce per indovinare a quanto ammontano le dita dei giocatori. A Verona, giocando a Morra, sentirai gridare spesso un bel “cià”. Non farti ingannare, non è un saluto, ma il modo di dire “sei” nel gergo del gioco: un passatempo dalle origini egizie, giocato dai soldati in trincea e proibito in epoca fascista (da tocati.it).

La bala creèla

Da sempre il gioco rappresenta un aspetto importante nella vita degli esseri umani. Il gioco della “bala” praticato dopo l’anno 1000, nel cuore del Medioevo, è un elemento costitutivo dell’identità europea, legato alla nascita delle città e alla ricerca di una nuova autonomia del popolo in rapporto al potere dei Signori. In Valcamonica il gioco diventa molto popolare, con l’aggiunta di un particolare che lo rende unico: la “creèla”, strumento di forma circolare sul quale viene fatta rimbalzare la palla in fase di battuta all’inizio del gioco. (da balacreela.it)