Le fan sono già in visibilio: sul lago di Garda arriva Gianni Sperti

Avvistato: Gianni Sperti sul lago di Garda. Più precisamente a Desenzano, ed è stata la sua prima volta: “Sono rimasto molto colpito dalla cittadina gardesana – dice – e dai suoi colori, i suoi locali, l’accoglienza di residenti e turisti. Un ringraziamento speciale anche al sindaco Guido Malinverno e al suo vice Stefano Medioli per l’ospitalità e il calore di questi bellissimi giorni”.

Ospiti vip a Desenzano

Nella sua trasferta desenzanese Gianni Sperti è stato ospite del b&b Bellavista Exclusive, gestito da Sabri Pinton e Tiziana Chiari (coppia nel lavoro e nella vita): la struttura è aperta solo da due anni ma è già diventata location cult per i tanti personaggi ospitati (televisivi e non solo). Solo la scorsa estate, per intenderci, ha accolto tra i tanti anche Ronn Moss, l’indimenticato Ridge di Beautiful, le showgirl Nathalie Caldonazzo ed Elena Morali, e ancora Stefano Sala, Dasha Dereviankina, Gianpaolo Celli, Tiziano Cavaliere, Elena Morali, Roger Garth.

“Per noi – spiegano Sabri Pinton e Tiziana Chiari – ospitare personaggi di questo calibro e spessore è stato un onore, fonte di grande ispirazione e ammirazione. Abbiamo scoperto persone genuine e umili che non si sono lasciate travolgere dalla fama e dal successo. Dunque auspichiamo di rivederle presto, e con immenso piacere, nella nostra magnifica Desenzano”.

Gianni Sperti è volto più che noto del salotto televisivo di Uomini&Donne, la trasmissione di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi: è ospite fisso ormai da 20 anni, addirittura dal 2003. Ex ballerino e storico personaggio della televisione nostrana, è ancora nel radar di tantissimi fan e appassionati: solo su Instagram conta più di 1 milione di follower.