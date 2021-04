"Genitori vs Influencer": a Pasqua esce il nuovo film con Fabio Volo

In onda su Sky e in streaming su Now da domenica 4 aprile: arriva nelle case “Genitori vs Influencer”, il nuovo film di Michela Andreozzi, con Fabio Volo

Conto alla rovescia, fino alla domenica di Pasqua: uscirà il 4 aprile su Sky Cinema e in streaming su Now il nuovo film con Fabio Volo, “Genitori vs Influencer”, diretto da Michela Andreozzi e da lei scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci. E' una commedia per famiglie, che racconta la storia di un padre premuroso e single alle prese con la figlia adolescente, a sua volta rapita dallo smartphone, tanto da maturare l'idea di voler diventare influencer, così come lo è il suo mito Ele-O-Nora, interpretata da Giulia De Lellis.

La pellicola Sky Original si incentra sull'incontro-scontro tra due generazioni e tra diversi modi di pensare la realtà che ci circonda. La prima, quella del genitore (Paolo) interpretato dal “nostro” Fabio Volo, che incarna alla perfezione gli atteggiamenti e i comportamenti di un rappresentante della “Generazione X”, con tanto di citazioni colte e riferimenti riconoscibili. Dall'altra parte c'è sua figlia Simone (che si pronuncia alla francese), che ha il volto e al giovinezza dell'attrice esordiente Ginevra Francesconi, tipica espressione della “Generazione Z”, ovvero i nativi digitali.

Parola di Fabio Volo: C'è bisogno di ridere e riflettere

“Quando sei un professore di filosofia e cresci una figlia facendole leggere i classici e poi lei diventa adolescente e sogna di fare l'influencer – scrive Fabio Volo su Instagram lanciando una clip del film – Due mondi opposti, pieni di pregiudizi, che prima si scontrano e poi imparano a conoscersi e capirsi”. E ancora, su Facebook: “In questo film interpreto il padre di una figlia adolescente. Il film è un vero gioiellino, molto divertente e pieno di spunti di riflessione. Essere genitori può essere difficile ad ogni età, ma pare che l'adolescenza sia la più complessa da gestire. E' un film per famiglie, potete guardarlo con il vostro papà e la vostra mamma, con i figli, con i nonni, con chi vi pare. C'è bisogno di ridere e riflettere”.

Pillole di trama, senza spoiler: di cosa parla il film

Senza spoilerare troppo, ci sono già clip e trailer che un po' anticipano la storia, vi basti sapere che papà Paolo farà di tutto per “far rinsavire” (a suo modo) la figlia, screditando il mondo degli influencer di cui invece lei va matta: così facendo, però, diventerà a sua volta un'inconsapevole icona del web. Insomma, tutto da vedere.

Nel cast, oltre ai citati Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis, ci sono anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi, Massimiliano Bruno. “Genitori vs Influencer” è prodotto da Paco Cinematografica, in coproduzione con la spagnola Neo Art Producciones e con Vision Distribution.