Blanco è corso ad abbracciare la mamma dopo la vittoria, poi bacia la fidanzata

Vincitori annunciati sin da prima dell'inizio del festival, eppure l'emozione è stata ugualmente forte. E così, subito dopo il trionfo al festival di Sanremo, il primo pensiero di Blanco (all'anagrafe Riccardo Fabbriconi) è andato alla mamma, seduta in platea. Dopo l'assegnazione del premio, il giovane cantautore bresciano si è esibito per la seconda volta con Mahmood sulle note del brano "Brividi", poi la corsa verso la platea, verso la famiglia.

Raggiunte le prime file, Blanco prima abbracciato la mamma, una signora pronta che era lì, pronta ad accogliere il figlio a braccia aperte. Subito dopo, il cantante si è fiondato a stampare un bacio sulle labbra alla fidanzata Giulia Lisioli, solitamente riservata ma presente in un momento così importante per il 18enne. La mamma di Mahmood, compagno di palco di Blanco, non era presente nel teatro, come dichiarato dallo stesso cantante: "E' in hotel", ha precisato.

Chi sono i genitori di Blanco

Nato da padre romano trapiantato a Brescia e madre lombarda, Blanco, che arriva da Calvagese della Riviera, deve proprio ai genitori l'amore per la musica. Ha approcciato alla sua passione sin da adolescente, infatti, suonando la tromba. Da piccolo ascoltava il grande cantautorato italiano: da Lucio Battisti a Lucio Dalla fino a Pino Daniele, punti di riferimento del papà. Poi, da adolescente, ha cominciato a prendere le basi da Youtube e a fare musica in proprio. Di lì a poco, il successo. Nel 2020, infatti, arriva Quarantine Paranoid, messo a punto proprio durante la quarantena, notato dalla Universal Music.

Al suo fianco in quest'ultimo anno di clamoroso e rapidissimo successo, Giulia, 19 anni, anch'essa originaria di Brescia. Spettatrice d'eccezione nella serata di consacrazione di Riccardo, ma protagonista di una storia d'amore vissuta sempre nella massima riservatezza. Poco prima, proprio alla ragazza era andato il pensiero di Blanco al termine della sua esibizione. Questo il significato di quel "A Giulia" che i telespettatori più attenti hanno sentito in tv.

