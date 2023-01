Travagliato: Sima Ita (Simago) ha acquisito il centro diagnostico Gemini Rx

La società Sima Ita, di cui fa parte la francese Simago, ha rilevato il 100% di Gemini Rx, una delle più rinomate strutture di eccellenza nel ramo diagnostico della provincia di Brescia, con sede a Travagliato e operativo dal 1981. Attivo sul mercato da più di 40 anni, Gemini Rx è un centro diagnostico che opera sia in regime privatistico che in accreditamento con il Servizio sanitario nazionale: grazie a una dotazione tecnologica all'avanguardia, il centro offre più di 250 differenti tipologie di esami diagnostici specialistici diversi (tra cui risonanza magnetica, Tac, radiologia tradizionale e odontoiatrica), realizzando oltre 200mila visite l'anno.

L'azienda conta 75 addetti tra dipendenti, collaboratori e medici: nel 2022 il fatturato ha raggiunto e superato i 13 milioni di euro. "Grazie all'ingresso di Sima Ita nel capitale - si legge in una nota - il centro proseguirà con ancora maggior vigore il suo percorso di crescita".

I dettagli dell'operazione

Gli azionisti di Gemini Rx sono stati assistiti, in qualità di advisor finanziario, da Equita K Finance, membro di Clairfield International e parte del gruppo Equita, mentre per gli aspetti legali e contrattuali dall'avvocato Alberto Calvi di Coenzo di Avvocatidiimpresa: Sima Ita è stata invece assistita da Chiomenti Studio Legale per gli aspetti legali e contrattualistici.

"Dopo aver lungamente meditato la scelta - affermano i proprietari di Gemini Rx - abbiamo deciso di cedere Gemini Rx a un riconosciuto e importante operatore internazionale del settore che, siamo certi, garantirà un futuro ancora più prospero alla realtà che abbiamo costruito grazie al prezioso apporto di tutti i dipendenti, medici e collaboratori". Contestualmente al closing, i precedenti proprietari di Gemini Rx rimarranno come azionisti per supportarne l'ulteriore sviluppo.

Sima Ita e Simago

Sima Ita è tra i gruppi leader in Europa nella diagnostica per immagini. Fondato nel 2018, è tra i leader di settore grazie alla collaborazione con i radiologi nell'acquisizione di centri specializzati. Gemini Rx è la prima acquisizione di Sima Ita in Italia: "Il gruppo - si legge - sta perseguendo un'ambiziosa strategia di partnership per costruire una rete di centri di diagnostica per immagini, investire in attrezzature di alta qualità, migliorare il percorso del paziente e apportare benefici ai pazienti italiani e al sistema sanitario". Simago è il principale gruppo francese di radiologia e diagnostica per immagini, con 15 centri aperti, 110 medici radiologi, oltre 1,1 milioni di esami l'anno.