Parla bresciano il gusto cult dell'estate: è in arrivo il nuovo gelato alla cedrata

Atteso e annunciato, mancano pochi giorni: grazie alla collaborazione tra lo storico marchio bresciano Tassoni (e la sua mitica cedrata) e Cioccolatitaliani, sarà disponibile da venerdì il nuovo gusto dell'estate, disponibile fino al 15 settembre in tutti i punti vendita di Cioccolatitaliani (sono 30 in tutta Italia, due anche in provincia di Brescia: all'Elnòs Shopping di Roncadelle e al Leone di Lonato).

La ricetta del gelato alla cedrata

Detto, fatto: il gusto si chiama proprio "Cedrata Tassoni", una ricetta ovviamente rinfrescante creata dal maestro Roberto Lobrano, ancora oggi punto di riferimento della cultura italiana del gelato. Sviluppata grazie al delicato equilibrio tra la bibita originale e il succo di lime, che aiuta a esaltarne le caratteristiche dissetanti, prende il noto colore "giallo cedrata" anche grazie alla presenza di qualche pistillo di zafferano.

Il risultato è un "bouquet aromatico" che è sia cedrata che gelato: una novità che rende omaggio a un brand - la Tassoni - che accompagna gli italiani ormai da due secoli, con una lunga storia di tradizione, materie prime naturali e ricette inconfondibili. La Cedral Tassoni, ricordiamo, venne fondata nel lontano 1793 a Salò, sul lago di Garda, dove ancora oggi c'è il suo quartier generale: dal 2021 fa parte del Gruppo Lunelli.

La collaborazione con Cioccolatitaliani

"La collaborazione con Cioccolatitaliani - spiega Simone Masè, direttore generale del Gruppo Lumelli e ad di Cedral Tassoni - nasce dalla passione condivisa per il gusto di qualità, la cura dei dettagli e la voglia di sperimentare, ma sempre nel rispetto della tradizione. Il progetto si inserisce nella strategia di potenziamento della brand awareness, anche attraverso la creazione di sinergie con settori affini all'idea di eccellenza Made in Italy". L'obiettivo, continua Masè, "è raggiungere nuove frontiere geografiche e transgenerazionali come solo un buon gelato d'estate sa fare".