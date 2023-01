Quali sono le migliori gelaterie bresciane per il Gambero Rosso

Nessun locale bresciano nell'olimpo delle gelaterie italiane: ovvero, nessuna gelateria nostrana anche quest'anno si è meritata i Tre Coni (il massimo riconoscimento) della guida Gelaterie d'Italia edizione 2023 del Gambero Rosso, presentata al Sigep di Rimini, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè (ma dove, per la cronaca, un bresciano una bella soddisfazione l'ha strappata: il giovane Daniele Ricci è stato consacrato miglior barista d'Italia ai campionati italiani organizzati da Sca Italy).

Tornando al gelato, nella guida del Gambero si contano 493 esercizi segnalati - una decina nel Bresciano - con 83 nuovi ingressi. Aumentano i Tre Coni, che in totale ora sono 64: di questi 14 sono in Lombardia e 6 a Milano e provincia.

La nuova guida del Gambero Rosso

"Un gelato sempre più agricolo - è il commento del Gambero Rosso alla nuova guida - ma non per questo meno attento alla tecnologia e ad intriganti mix con altri settori del mondo enogastronomico. Un gelato nel quale natura e scienza costituiscono un binomio sempre più indissolubile: se da un lato trionfa il ritorno alla terra con grande attenzione al recupero degli scarti, dall'altro si moltiplicano le collaborazioni dei maestri gelatieri con chef, pasticceri, cioccolatieri, nutrizionisti e cantine per dar vita a una proposta sempre più ampia, per far sì che la gelateria, senza perdere il suo carattere distintivo, allarghi il suo raggio d'azione con un'offerta che copra tutto l'anno".

Destagionalizzare e diversificare: è questa, per il Gambero, "la vera sfida del futuro". Sul fronte dei Tre Coni - cioè le migliori gelaterie d'Italia - la Lombardia è al vertice con 14 locali premiati: seguono il Piemonte e l'Emilia Romagna con 9 locali, il Lazio con 7, il Veneto con 6, la Toscana con 4, Liguria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna con 2, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo e Puglia con un solo locale premiato per ciascuna regione.

Le migliori gelaterie bresciane

Queste, invece, le migliori gelaterie bresciane per il Gambero Rosso. Nessuno sulla vetta dei Tre Coni, ma una folta rappresentanza che di Coni se n'è meritati almeno due. Quattro sono in città: in ordine alfabetico segnaliamo Alimento, Bedussi, Possi e Ribera. Due in provincia: la gelateria Ciocolat di Toscolano Maderno e la gelateria Mille di Verolanuova. Un solo Cono, infine, per altre due gelaterie di provincia: la Bottega del Gelato di Leno e la Casa del Dolce di Salò. Nessun bresciano premiato neanche per i quattro premi speciali: Gelatiere emergente, Miglior gelato al cioccolato, Valorizzazione delle produzioni locali, Premio innovazione.