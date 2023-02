Ricavi a 134,4 milioni di euro per il gruppo Gefran: in un anno +13,3%

Fatturato a 134,4 milioni di euro per il gruppo Gefran, +13,3% rispetto a un anno fa. In termini assoluti, un calo "tecnico" a fronte degli oltre 160 milioni del 2021: questo per la cessione del ramo "Business Azionamenti" concordata e completata nella seconda metà del 2022, e che ha previsto la cessione delle quote di partecipazione delle società Gefran Drives and Motion (Italia) e Siei Areg Gmbh (Germania) alla Weg SA (Brasile), a cui è seguita anche la cessione del relativo ramo d'azienda (Business Azionamenti) anche della controllata cinese Gefran Siei Drives Technology di Shanghai. Il totale complessivo dell'accordo è pari a 23 milioni: la "divisione" ceduta nel corso dell'anno avrebbe fatturato 36,7 milioni di euro, che avrebbero portato a un fatturato aggregato di oltre 170 milioni di euro, di fatto il record di sempre.

Gefran: i dati del bilancio 2022

Doverosa premessa, ora i dettagli. Il gruppo Gefran Spa - multinazionale bresciana, quartier generale a Provaglio d'Iseo, specializzata nella progettazione e produzione di sensori, sistemi e componenti per l'automazione e il controllo dei processi industriali - ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 134,4 milioni, come detto +13,3%: l'ebitda (margine operativo lordo) si attesta a quota 24,6 milioni di euro, con un incidenza pari al 18,3% delle vendite. L'aumento dei ricavi (+15,8 milioni rispetto al 2021) ha riguardato tutti i sensori di business.

A partire dai sensori (+11,6%) e dai componenti per l'automazione (+16,2%). Le vendite per area geografica: +37,1% nelle Americhe, dove però la performance è stata in parte condizionata dal deprezzamento di dollaro e real brasiliano; +17,7% in Europa; +13,8% in Italia. Solo in Asia si è registrata una contrazione pari al -3,8%.

La storia del marchio Gefran

Il gruppo Gefran opera sul mercato internazionale con filiali commerciali in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore e India, e stabilimenti produttivi anche in Svizzera, Brasile, Stati Uniti e Cina. Ad oggi il gruppo conta circa 670 dipendenti: il marchio è quotato in Borsa dal 1998. L'azienda è stata fondata nel 1969 a Provaglio d'Iseo, dove all'epoca prese forma un'officina meccanica per la produzione di quadri elettrici destinati alle macchine per la lavorazione delle materie plastiche. Ma già negli anni Settanta Gefran si impone a livello nazionale e internazionale con l'ideazione del mitico "Adamello", poi denominato "1000", strumento di regolazione che detterà gli standard nel suo settore.