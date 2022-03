Inaugurato nuovo supermercato: 1.150 metri quadrati, sarà aperto tutti i giorni

Come già successo per l'ex Leader Price di Cologne, che ora è un Penny Market, un altro supermercato in dismissione della catena cambia volto (e marchio): parliamo del punto vendita di Via Suor Rivetta a Gavardo, che ora è diventato un Crai Extra, brand del gruppo Codè Crai Ovest, holding oggi composta da 220 soci distribuiti tra Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e appunto Lombardia, per un totale di oltre 300 punti vendita. La cooperativa, ricordiamo, serve anche un Cedis a Malta, con diversi punti vendita sul territorio dell'isola.

Il nuovo Crai Extra di Gavardo

Il nuovo Crai Extra di Gavardo si sviluppa per circa 1.150 metri quadrati di superficie, e dispone al suo interno di uno spazio macelleria e reparti ortofrutta, gastronomia, enoteca e panetteria: “Per offrire al cliente un'offerta completa”, si legge in una nota. Per la cronaca, si tratta dell'undicesimo punto vendita Crai con format “Extra” nel territorio di competenza di Codè Crai Ovest. Il supermercato è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 13.30.

“I valori del nuovo negozio – fa sapere Crai – sono quelli che hanno caratterizzato l'insegna fin dalla sua fondazione: cordialità, servizio al consumatore, attenzione ai prodotti tipici e a quelli della tradizione agroalimentare italiana. Qualità e trasparenza, verso i soci, i dipendenti, i fornitori e i clienti, e l'impegno quotidiano per portare il meglio sulle tavole degli italiani: prodotti scelti che valorizzano le eccellenze locali, referenze a filiera controllata e garantita, attenzione all'healty food”. Sempre a marchio Crai si segnala anche la recente apertura dello store di Lumezzane.

La storia del marchio Crai

Anche Codè Crai Ovest fa parte della “famiglia” Crai: una storia che comincia nel 1973 e proprio nel Bresciano, a Desenzano del Garda, quando un piccolo gruppo di dettaglianti alimentari costituì la Commissionarie Riunite Alta Italia, appunto Crai. Il marchio è oggi presente in tutta Italia, in oltre un migliaio di Comuni dalla Valle d'Aosta alla Calabria per un totale di più di 1.800 punti vendita: a questi si aggiungono circa 1.600 punti vendita drugstore specializzati nella distribuzione di prodotti per la cura della casa, la cura della persona e prodotti per animali domestici. Nel 2020 il fatturato era di circa 6 miliardi di euro.