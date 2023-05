Per la stagione estiva Gardaland cerca 300 lavoratori da assumere subito

La stagione estiva del Gardaland Resort prenderà il via dal 17 giugno: fino al 10 settembre è prevista l'apertura prolungata fino alle 23. In tal senso il parco divertimenti (e annessi e connessi) continua a selezionare nuovo personale da impiegare nelle tante realtà di Gardaland, tra cui il parco acquatico Legoland, il Sea Life Aquarium, i suoi tre hotel. La "grande famiglia" - così viene definita dall'azienda - di Gardaland conta già oltre un migliaio di collaboratori, ma per il periodo estivo (in totale) ne serviranno più di 1.300. La campagna di assunzioni prevede circa 1.000 stagionali per il 2023.

Come candidarsi

Per questo verrà organizzato per giovedì 25 maggio un Recruiting Day dedicato alle figure professionali dei settori Attrazioni e Ristorazione (sia al parco divertimenti che negli alberghi) per la ricerca di addetti alla attrazioni e alla ristorazione. Tutti gli interessati potranno confermare le propria partecipazione registrandosi al sito ufficiale gardaland.it, nella sezione Lavora con noi. Riceveranno poi, ai recapiti indicati in fase di registrazione, tutte le modalità di accredito e gli orari di ingresso.

L'incontro è previsto nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 14, e verrà gestito dai responsabili di Gardaland che incontreranno i candidati per conoscerli meglio e fornire tutte le informazioni. Al termine degli incontri potranno concludere liberamente la loro giornata all'interno del parco, fino alle ore 18 (l'orario di chiusura). Tutte le opportunità lavorative nei diversi settori aziendali sono indicate al link gardaland.it/jobs.

Contratti full time e part time

"Gardaland Resort - fa sapere l'azienda - offre un ambiente di lavoro vivace, qualificante e inclusivo, con contratti di lavoro che prevedono adeguata formazione, svariati benefit (mensa interna, biglietti omaggio, sistemi incentivanti e altro) e retribuzioni contrattuali migliorative rispetto ai livelli previsti dal vigente Contratto collettivo di lavoro dell'industria turistica". I contratti di lavoro potranno essere full time o part time, in base al settore di inserimento e alla disponibilità dei candidati, con decorrenza dal mese di giugno, secondo il calendario di apertura del resort. Gli orari di lavoro saranno gestiti su turni di 6 giorni su 7.