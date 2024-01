La nuova (e misteriosa) attrazione di Gardaland: al via i lavori

Con il nuovo anno al via i lavori per la nuova attrazione 2024 di Gardaland, parco divertimenti tra i più noti in Italia e in Europa. La nuova attrazione sarà disponibile da giugno: ha iniziato a prendere forma con il posizionamento di una simbolica e scenografica pietra nel punto centrale del cantiere. La pietra è di colore viola, personalizzata con 22 misteriosi simboli e un messaggio da decifrare: le prime indiscrezioni raccontano di una “avventurosa novità”, dedicata “agli amanti del brivido e dell'avventura”. Potrà trasportare circa 350 persone l'ora, bambini compresi (purché siano più alti di 1,20 metri): posizionata in un'area di 494 metri quadrati, prenderà il posto di Sequoia Magic Loop, accanto alle attrazioni Shaman e Colorado Boat.

Ad oggi non è stato rivelato il nome, ma solo i primi dettagli di cui sopra: ma, garantiscono dal parco, “sarà ricca di effetti speciali e con un alto impatto scenografico”. Per la cronaca, la pietra viola è stata realizzata dal reparto creativo di Gardaland Resort, in circa 10 step per un totale di oltre 100 ore di lavoro: al termine del cantiere, verrà posizionata nella nuova attrazione, diventandone il simbolo. “Non vediamo l'ora di accogliere i nostri ospiti per la nuova stagione – commenta Sabrina de Carvalho, ceo di Gardaland Resort – certi che la futura attrazione li sorprenderà e li farà immergere in un nuovo magico scenario”.

Gardaland e Merlin Entertainments

Gardaland Resort è parte di Merlin Entertainments ltd, leader nell'intrattenimento per famiglie: è il primo player in Europa e il secondo operatore al mondo per numero di visitatori. Merlin opera con oltre 140 struttura in 25 Paesi diversi, distribuite su 4 continenti. Ogni anno i parchi e i resort del gruppo accolgono più di 67 milioni: a pieno regime e in alta stagione, la società occupa oltre 28mila collaboratori. Gardaland è il parco divertimenti numero uno in Italia: l'idea originale venne concepita agli inizi degli anni Settanta da Fulvio Lurini, imprenditore veronese che prese ispirazione da Disneyland dopo una visita in California. Il parco venne inaugurato il 19 luglio 1975: da quel giorno ad oggi il parco ha accolto più di 100 milioni di visitatori. Sono circa 200 i dipendenti fissi di Gardaland, oltre 1.500 gli stagionali.