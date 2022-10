L'incredibile 'assalto' a Gardaland: "Non venite se non avete già un biglietto"

"Gentili ospiti, desideriamo informarvi che i biglietti per venerdì 28, sabato 29, domenica 30, lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre sono esauriti. Vi invitiamo a non presentarvi a Gardaland se non siete già in possesso di un titolo di accesso valido (biglietto già acquistato o abbonamento 2022 valido per l'ingresso nei giorni sopra indicati). Vi suggeriamo di controllare la disponibilità dei biglietti per il 4, 5 e 6 novembre".

Laconico, ma esaustivo: è questo il messaggio pubblicato da Gardaland in vista dell'ormai acclarato "assalto" del ponte di Ognissanti, il lungo weekend inaugurato venerdì e si concluderà martedì (che è festivo).

Gardaland Magic Halloween

Tradotto: biglietti venduti fino all'ultima disponibilità, tutto esaurito annunciato e "reale", meglio evitare di presentarsi alle porte del celebre parco divertimenti per passare delle ore in coda, senza poi poter entrare. Un successo annunciato? "La stagione 2022 - dichiarava Sabrina De Carvalho, ad di Gardaland, solo poche settimane fa - si sta rivelando estremamente positiva e prosegue ora con l'inaugurazione di Gardaland Magic Halloween, uno degli eventi più importanti del parco che quest'anno festeggia il ventesimo anniversario. Sin dal primo anno della sua introduzione, Gardaland Magic Halloween ha permesso di prolungare la stagione del resort e delle tante altre realtà turistiche del lago di Garda, come bar, ristoranti e hotel".

Sui social la caccia ai biglietti

L'evento è stato ufficialmente aperto ai primi di ottobre, è proseguirà ancora per qualche giorno: venerdì 4 novembre, ad esempio, è in programma l'ultimo dei cinque "Venerdì da paura", ma il Magic Halloween proseguirà fino a domenica 6 novembre. "La nuova strategia - ha detto ancora DE Carvalho - è quella di aumentare sempre più le giornate di apertura del parco, partendo proprio dal successo di Gardaland Magic Halloween. Saremo aperti, infatti, sia nel weekend di novembre che nel mese di dicembre, fino all'8 gennaio, con Gardaland Magic Winter".

Insomma, per chi è rimasto fuori dai cancelli, ci sarà tempo per recuperare. Ma intanto sui social si leggono decine e decine di messaggi per chi cerca di avere un'entrata "last minute": nella speranza che ci sia qualcuno costretto a una rinuncia dell'ultima ora, e disposto dunque a cedere il proprio ingresso.