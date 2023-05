Per le strade del Garda oggi c'è una street parade "contro il decreto anti-rave"

"Sabato si balla e si lotta": viene annunciata così la Garda Street Parade in programma il 20 maggio a Desenzano - a 8 anni dall'ultima volta: era il 2015 - e organizzata da Collettivo Gardesano Autonomo, Onda Studentesca e Smash Repression. La manifestazione prevede due carri musicali - suoneranno techno, goa, psytrance e affini: in linea con la tradizione delle street parade - e un carro ristoro, oltre al "carrello" del progetto Safe Trip, a cura della cooperativa Il Calabrone, per sensibilizzare sull'abuso di alcol, droghe e sul rischio di malattie sessualmente trasmissibili (saranno anche regalati dei preservativi). A chiudere il corteo la Brigata spazzini, per pulire in "diretta" le strade del percorso.

Il percorso della Garda Street Parade si snoderà per circa 5 chilometri: raduno alle ore 15 in stazione, partenza alle 16. Lungo il cammino saranno presenti 4 punti acqua (in stazione, in Via Michelangelo, in Via Di Vittorio e in Via Zamboni): la street parade attraverserà Via Marconi, Via Michelangelo, Via Di Vittorio a Rivoltella fino alla Spiaggia d'Oro, dove è fissato l'arrivo (ma la musica andrà avanti almeno fino alle 22).

"Lotta per gli spazi e decreto anti-rave"

"Abbiamo scelto la Spiaggia d'Oro in quanto in passato ci fu un'occupazione e da allora è luogo simbolo per la lotta per gli spazi sociali", fanno sapere dal Collettivo Gardesano: alla manifestazione - che si farà anche in caso di pioggia - ci saranno anche studenti di Brescia e Desenzano, questi ultimi in prima linea "per ribadire la necessità di spazi laici dove potersi incontrare senza consumare o pagare affitti folli: a Desenzano ormai si paga il parcheggio pure per andare in biblioteca". Dal gruppo Smash Repression l'affondo contro il decreto anti-rave: "Uno strumento pericoloso e repressivo che andrà a colpire tutte le forme di aggregazione e di incontro". La manifestazione è prevista anche in caso di pioggia.