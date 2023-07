È tornata la Goletta di Legambiente: "Questi i luoghi inquinati del Garda"

La Goletta dei Laghi 2023, la campagna di Legambiente dedicata alla difesa delle acque dei bacini lacustri italiani, ha fatto tappa sul lago di Garda, incrociando i rilievi effettuati sulle sponde veneta e lombarda. Complessivamente, sono stati prelevati 13 campioni di acqua di cui 7 in Lombardia e 6 in Veneto: di questi solo due sono risultati "inquinati" o "fortemente inquinati", entrambi sulla sponda bresciana del lago. Si tratta della foce del torrente di Santa Maria Lugana di Sirmione, risultata "fortemente inquinato" (e quindi con concentrazioni di batteri intestinali, o batteri "da fogna", pari a oltre 1.000 Unità formanti colonia per 100 ml per quanto riguarda gli enterococchi e oltre 2.000 Ufc/100 ml per gli Escherichia coli), per la cronaca già inquinato anche nel 2022, e della foce del Rio Lefà in località Roina a Toscolano Maderno, questa invece "inquinata" (cioè con enterococchi pari a 500 Ufc/100 ml ed Escherichia coli pari a 1.000 Ufc/100 ml), al suo primo campionamento.

Tutti i luoghi dei campionamenti

Tutti "entro i limiti" gli altri luoghi campionati dai tecnici e dai volontari di Legambiente: la spiaggia delle Rive a Salò, che era risultata inquinata 5 volte nei 6 anni precedenti; il porto di Padenghe, sempre inquinato da quando viene monitorato (e 6 volte "fortemente inquinato" nei 6 anni precedenti); la Zattera di Rivoltella, al suo primo campionamento, e la Maratona di Desenzano, da due anni "entro i limiti" ma in passato già inquinata; la foce del torrente Toscolano sul lungolago di Toscolano Maderno, già due volte inquinata tra il 2017 e il 2022; i punti di prelievo veronesi a Bardolino, Castelnuovo, Garda, Lazise (due punti) e Peschiera.

"Un miglioramento su entrambe le sponde"

"In generale si nota un miglioramento su entrambe le sponde, con meno superamenti rispetto agli anni passati - dichiara Elisa Scocchera, portavoce Goletta dei Laghi -. La sponda conferma i risultati con tutti i punti risultati entro i limiti, come nel 2022. Per la sponda lombarda: il punto di Salò, quello di Padenghe sul Garda e la foce del Torrente Toscolano risultano entro i limiti al contrario dello scorso anno in cui erano risultati inquinati o fortemente inquinati. Nello specifico, il punto campionato a Salò, campionato sin dal 2012, è risultato fuori dai limiti per molti anni di fila, come il punto a Padenghe, campionato dal 2011 e sempre risultato al di sopra dei limiti di legge. Ci auguriamo che questo trend positivo rimanga e anzi sia solo l'inizio per avere un lago più pulito e sicuro".

Il monitoraggio di Legambiente

È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei laghi, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta.

"Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo le sponde dei nostri laghi - fanno sapere da Legambiente - rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano nei bacini lacustri. I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come inquinati i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia e fortemente inquinati quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo".