Fatturato e utili in crescita: nuovo stabilimento per la Garda Plast

E' operativo a pieno regime il nuovo stabilimento di Palmanova (in provincia di Udine) della Ifap, società nell'orbita della Garda Plast di Polpenazze del Garda, a sua volta controllata (al 70%) dal fondo Progressio Sgr. Un investimento importante per la storica azienda bresciana (fondata nel 1996 dalla famiglia Tonoli) specializzata nella realizzazione di prodotti in polietilene tereftalato, noto ai più come Pet: lo stabilimento di Polpenazze si dedica in particolare al settore delle acque minerali e delle bibite, quello di Palmanova è specializzato in latte, cura della persona e tappi per alimentare e farmaceutica.

I numeri del bilancio 2021

Come scrive il Giornale di Brescia, la Garda Plast ha chiuso il 2021 con un fatturato di 67 milioni e mezzo di euro (+5 milioni rispetto al 2020), con margine operativo lordo (ebidta) a quota 8,5 milioni (erano 7,4 milioni l'anno precedente) e utile netto di 917mila euro, quasi il doppio rispetto ai 492mila del 2020.

Già si rilevano però gli aumenti relativi ai costi per i servizi (quindi l'energia), già 1 milione di euro in più nel 2021 (a quota 9,2 milioni) e al costo delle materie prime, dai 36,6 milioni del 2020 ai 43,3 milioni dello scorso anno. Il 2021 si è concluso, infine, con investimenti per circa 600mila euro (in macchinari e software gestionali).

La storia di Garda Plast

La Garda Plast, come detto, inaugura la sua storia nel 1996, iniziando a occuparsi della produzione di materiali in plastica per l'imbottigliamento nel settore di acque minerali e bibite. Da allora, l'azienda si occupa della produzione di preforme e bottiglie in Pet (monostadio e bistadio) per il mercato nazionale e internazionale. Il gruppo include la controllata Ifap, acquisita nel 2018, e vanta una posizione di leadership in Italia grazie alla consolidata presenza nel mercato di riferimento.

E' del 2017, dicevamo, l'acquisizione del 70% - il restante 30% è rimasto ad Amos e Luca Tonoli - delle quote da parte del fondo Progressio Investimenti II, che fa parte di Progressio Sgr Spa: fondato nel 2005, è un operatore di private equity focalizzato su Pmi italiane.