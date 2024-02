I vini bresciani alla conquista dell'America: grande "sfilata" a New York

I vini (anche) bresciani alla conquista dell'America: protagonisti, insieme alle eccellenze enoiche della Lombardia (e del resto d'Italia) del tour a stelle e strisce promosso dal Gambero Rosso per celebrare le etichette consacrate con i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento della guida vini del Gambero. Fitto il calendario, che ora vede il traguardo: il 21 febbraio a Chicago, il 25 a New York, il 27 il gran finale in California, a Los Angeles. Un percorso in cui la provincia di Brescia tiene alta, eccome, la bandiera: delle 15 cantine presenti all'evento di New York, ben 7 di queste erano bresciane.

Tutti i vini bresciani a New York

La Franciacorta, e chi se no, a farla da padrone: in pista le etichette di Barone Pizzini, Bellavista, Ferghettina, Mirabella, Ricci Curbastro. Poi il lago di Garda, nelle sue due principali declinazioni territoriali: la Valtenesi con Costaripa (Moniga) e Avanzi (Manerba), il Lugana con Perla del Garda (Lonato). L'elenco si completa con 6 produttori dell'Oltrepò Pavese (Calatroni, Conte Vistarino, Cordero San Giorgio, Flamberti, Tenuta Mazzolino, Tenuta Travaglino) e lo storico Mamete Prevostini, Convento San Lorenzo, dalla Valtellina.

Gran successo al Metropolitan Pavillon di New York: special guest Regione Lombardia, oltre ai consorzi di tutela dei vini di Valtellina, Oltrepò Pavese, Lugana e Valtenesi, il console generale d'Italia Fabrizio Di Michele. Nel corso della serata premiato anche il miglior ristorante italiano della città di New York.

“Un'occasione importante e prestigiosa per il nostro sistema vino – commenta l'assessore regionale Alessandro Beduschi, presente all'evento – e un'opportunità da cogliere per farsi conoscere sempre più e meglio dal mercato internazionale. La Lombardia è un territorio ricco di tradizioni vinicole e di eccellenze enologiche che riflettono l'amore e l'impegno dei nostri produttori. Siamo davvero fieri – conclude – di presentare a un pubblico internazionale la diversità e la qualità dei nostri vini”.