Street food, il migliore lo si mangia a Brescia: e poi c'è il mitico bertagnì

La cucina di strada bresciana brilla nella nuova guida del Gambero Rosso dedicata allo street food: tra i premiati - i cosiddetti "campioni regionali" - figura infatti la new entry Cecchini Panini di Erbusco, uno dei due ristoranti aperti alla fine dello scorso anno da Dario Cecchini, che in molti hanno definito alla stregua del macellaio più famoso del mondo. Ma c'è anche un piatto tipico, anzi storico, celebrato nel volume del Gambero (quest'anno all'ottava edizione): parliamo del mitico bertagnì, ovvero il merluzzo fritto in salsa bresciana, consumato in due luoghi cult del centro storico cittadino, al Caffè Nazionale (il venerdì) e all'Osteria al Bianchi (il sabato), in locali emergenti (sempre in città) e pure in provincia (a Montisola).

Lo street food secondo il Gambero Rosso

La guida Street Food del Gambero Rosso racconta il cibo di strada italiano attraverso indirizzi, storie e piatti tipici: una tradizione che in Italia esiste (e resiste) da secoli, ma che negli ultimi anni è diventata una vera e propria "tendenza". In crescita sia nei numeri (+21,3% per tutto il settore, lo scorso anno) che nell'offerta di qualità. La guida raccoglie oltre 450 indirizzi in tutta Italia, così da tracciare la mappa nazionale del cibo di strada: per la prima volta è presente anche un'appendice dedicata ai food truck, che - scrive il Gambero - "valorosamente girano l'Italia tra mercati, delivery e festival, sempre più numerosi".

"Lo street food è un fenomeno mondiale - spiega Luigi Salerno, ad di Gambero Rosso - fatto di contaminazioni e culture che s'intersecano tra loro, e in cui tradizione e innovazione si amalgamano in creazioni gustose. Il mangiare di strada italiano è uno dei patrimoni della nostra enogastronomia, che da secoli esalta i prodotti e le ricette tradizionali del territorio. Ma in questa guida diamo spazio anche ai locali etnici di ottimo livello, che meritano di essere conosciuti".

Il "campione regionale" e il bertagnì

Il "campione regionale" lombardo di street food, dicevamo, è Cecchini Panini di Erbusco: ma c'è un altro premiato che sfiora la provincia di Brescia, e parliamo de L'Officina Easy di Riva del Garda. Senza dimenticarci del bertagnì, il baccalà fritto alla bresciana: nella guida del Gambero si consiglia di degustare la prelibatezza non solo al Caffè Nazionale (gestito dal 1960 dalla famiglia Balduzzi) e all'Osteria Al Bianchi (aperta dal 1881, dal 1976 a cura della famiglia Masserdotti), ma sempre in città anche da Alimento, consigliato per l'aperitivo con il bitter e le bevande fermentate della casa e ancora sul banco itinerante "Da Monte Isola con sapore" di Danilo Bettoni. Detto "il re del bertagnì", si muove tra i mercati delle province di Brescia e Bergamo portando i suoi prodotti ittici di qualità (il venerdì al mercato di Iseo).