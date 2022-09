Pizzerie, la guida del Gambero Rosso: 4 locali bresciani tra i migliori d'Italia

Decima edizione per la guida Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso, presentata a Napoli (e dove se no): nel volume si contano più di 690 esercizi segnalati, con un'appendice dedicata alle migliori pizzerie italiane nel mondo. Sono 16 i nuovi ingressi della vetta della classifica, premiati con i Tre Spicchi (ovvero il massimo riconoscimento): 16 anche i locali con premi speciali. Con la decima edizione della guida arrivano anche le "Stelle", cioè i locali che in questi 10 anni hanno ottenuto sempre Tre Spicchi (o Tre Rotelle per la pizza d'asporto).

La Campania è al vertice con 23 locali premiati con il massimo riconoscimento, seguita dalla Toscana con 16, Lazio con 13, Lombardia con 8, Piemonte e Veneto con 7, Sicilia con 6, Sardegna con 4, Abruzzo ed Emilia Romagna con 3, Liguria, Basilicata, Marche, Puglia, Trentino Alto Adige e Umbria con una pizzeria premiata.

Le migliori pizzerie bresciane (e italiane)

C'è tanta brescianità al top in Italia, con quattro indirizzi che si sono meritati i Tre Spicchi: La Filiale a L'Albereta di Erbusco, guidata da Franco Pepe (che è anche primo in assoluto, a pari merito, con il suo locale Pepe in Grani di Caiazzo, Caserta) che raggiunge quota 95 punti; a quota 92 punti la storica conferma di Sirani, a Bagnolo Mella; infine due gustosissime new entry, entrambe a firma del giovane Antonio Pappalardo, ovvero La Cascina dei Sapori di Rezzato (91 punti) e la pizzeria Inedito di Brescia (90).

Per la cronaca, le migliori pizzerie d'Italia - oltre a Pepe in Grani - sono la pizzeria di Renato Bosco a San Martino Buon Albergo (Verona), I Masanielli di Caserta e I Tigli di San Bonifacio, ancora in provincia di Verona.

Tutti gli Spicchi: gli altri locali bresciani

Sono diversi, infine, i locali bresciani premiati con almeno Due Spicchi. In vetta alla graduatoria nostrana si segnalano Rock dal 1978 a Bione e Bedussi a Brescia, entrambi a quota 88 punti: seguono le pizzerie Le Rondinelle (ancora a Brescia) e la Ciclone di Sirmione, entrambe a 84 punti; il Salamensa di Montichiari raggiunge quota 82 punti, seguito dalla pizzeria Al Fienile di Palazzolo sull'Oglio (81) e da Rossi&Rossi (Desenzano del Garda) e Marietta (Gardone Riviera), che si fermano invece a quota 80 punti.