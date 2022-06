Gambero Rosso, la nuova guida: un panettiere bresciano tra i migliori in Italia

Un panettiere bresciano tra i migliori d'Italia: è Armando Guerini, titolare della forneria "Voglia di Pane" di Via Antonio Allegri a San Polo, inserito dal Gambero Rosso nella categoria top della guida Pane & Panettieri d'Italia edizione 2022, che ha consacrato con il massimo riconoscimento (appunto, i Tre Pani) soltanto 54 artigiani del pane in tutta la penisola, di cui otto in Lombardia e uno solo in provincia di Brescia. La quarta edizione della guida è stata presentata allo Spazio Field di Palazzo Brancaccio, a Roma.

La guida Pane & Panettieri d'Italia

"Il pane al centro della tavola - scrive il Gambero Rosso - e non solo in senso figurato. Il pane come struttura portante di nuove avventure imprenditoriali, il pane come chiave di volta per raccontare una filosofia di vita, un modo di intendere l'alimentazione. Un pane che riparte da lontano, dalla memoria del profumo e del sapore che regalavano le grandi pagnotte cucinate in casa da mamme e nonne".

Il tutto declinato in senso moderno: "Oggi un prodotto di qualità non può costare meno di 7 euro al chilo", fa sapere ancora il Gambero. Per quello che sta diventando "un pane sempre più intrigante: si moltiplicano le sperimentazioni stagionali frutto di sapienti mix di ingredienti salati e dolci, ed è vero boom per divagazioni in tema di cioccolato". Ma anche un ritorno alle origini, il pane "nelle sue declinazioni più semplici e in purezza".

Le migliori panetterie bresciane

E' questo il senso della guida che raccoglie centinaia e centinaia di indirizzi in tutta Italia. Anche nel Bresciano: oltre ad Armando Guerini e alla sua "Voglia di Pane", al top nella graduatoria nostrana (e italiana), il Gambero segnala con Due Pani gli storici "El Forner" di Via Noce e "Il Pane" di Via dei Musei, entrambi in città, il panificio Zucchi di Mazzano, oltre alla new entry del Boccondivino di Vestone; con un Pane le conferme del panificio Perotti di Lumezzane, il negozio Alimentari&Pasticceria di Corzano, la forneria Non Solo Pane di Palazzolo sull'Oglio, un'altra new entry con il Pan di Via di Cunettone di Salò.