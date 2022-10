L'arte del caffè (e non solo): i migliori bar bresciani per il Gambero Rosso

Edizione numero 23 per la guida Bar d'Italia del Gambero Rosso (con la storica partnership di Illycaffè): nel 2023 il simbolo di eccellenza del bar italiano, ovvero i Tre Chicchi e le Tre Tazzine (le valutazioni, ricordiamo, sono state introdotte 3 anni dopo l'inizio della guida), festeggia vent'anni di attività. Un lungo periodo in cui il bar ha subito mutazioni profonde, di forma e sostanza: se nei primi anni Duemila si puntava a stupire con "effetti speciali" (design, arte e spettacolo), col passare del tempo l'arma vincente è tornata ad essere la qualità dell'offerta, con un'attenzione sempre maggiore delle materie prime. A cominciare dal caffè: non si parla più di "tazzina" o "espresso", ma di una "coffee experience", un percorso a 360 gradi alla scoperta dei caffè più pregiati (e più buoni) del mondo.

Nell'edizione 2023 della guida Bar d'Italia sono 45 i locali che raggiungono il massimo punteggio, distribuiti tra nord e sud della penisola tra grandi conferme, balzi in avanti e novità. La Lombardia si conferma in prima fila con ben 12 indirizzi, seguita da Veneto ed Emilia Romagna (ciascuna con 5), e per la prima volta, nell'olimpo dei bar, anche la Valle d'Aosta. Sono infine 20 le insegne quest'anno presenti nella sezione "Stelle": si tratta di quei locali che hanno ricevuto (e meritato) i Tre Chicchi e le Tre Tazzine da almeno 10 anni.

I migliori bar bresciani per il Gambero Rosso

Ma quali sono i migliori bar bresciani secondo il Gambero Rosso? Sono una ventina i locali nostrani inseriti nella prestigiosa guida. Così in ordine di apparizione, o meglio di graduatoria: con Tre Tazzine e Tre Chicchi (dunque il massimo del riconoscimento) si confermano Sirani di Bagnolo Mella, Bedussi di Brescia e la Pasticceria Roberto di Erbusco. A quota Tre Tazzine e Due Chicchi (tutte conferme) si segnalano Lanzani Bottega e Bistrot e Pasticceria Veneto a Brescia, il Di Novo di Manerba del Garda, i Fratelli Zucchi a Mazzano, il Salamensa a Montichiari.

Con Due Tazzine e Due Chicchi ci sono cinque bar della città: Checchi Caffè&Bakery, Dolcevite, El Forner, Caffè Gramsci e Zilioli. In provincia il Bohem di Paratico, le Creazioni di Manerba del Garda e il Dulciarius di Lograto. Confermate le Due Tazzine e un Chicco per Piccinelli a Brescia: con una Tazzina e Tre Chicchi i locali Estratto e Tostato, sempre a Brescia, con una Tazzina e Due Chicchi il bar San Carlo, ancora in città.