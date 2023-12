Il meglio in un piatto, la guida del Gambero Rosso: "I bresciani campioni di cucina"

Pubblicata la 32esima edizione della Guida Lombardia, il vademecum del mangiar bene griffato Gambero Rosso e dedicato a oltre 1.100 indirizzi di Milano e delle altre province. Un viaggio che spazia dall'alta ristorazione alle trattorie più tradizionali, dai bistrot e griglierie a pizzerie e street food, fino alle migliori insegne dove fare una spesa più attenta e capace di valorizzare le eccellenze del territorio. Al di fuori di Milano, è Brescia ancora una volta a farsi riconoscere.

Nell'anno in cui è stata nominata, insieme a Bergamo, Capitale italiana della Cultura, la Leonessa mostra il suo carattere anche nel “food”, la sua vivacità anche attraverso le molteplici espressioni della cucina: di fatto è la provincia, dopo Milano, con il maggior numero di insegne citate in guida (131 in totale). Chapeau anche a Lodi, dove si concentrano le novità: se ne contano 7 sulle 11 new entry inserite nella guida.

C'è infine un'osteria bresciana – l'Osteria dell'Orologio di Salò – nel ristretto elenco dei premiati come Ambasciatori del Territorio: in tutto una dozzina di insegne ben distribuite in tutta la Lombardia, di cui 2 a Milano e una per ciascuna provincia, oltre a Brescia anche Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova (con l'Hostaria Viola di Castiglione delle Stiviere), Monza, Pavia, Sondrio e Varese.

"I bresciani sono campioni di cucina"

Plauso alla buona cucina della guida anche dall'assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali. “Nella guida del Gambero Rosso – spiega – quest'anno spiccano le novità di Brescia e Lodi, campioni di cucina tradizionale. Risotto alla milanese, cassoeula, ossobuco, polenta, spiedo, casoncelli: i nostri piatti offrono sapori inconfondibili. Così come i nostri dolci: penso al panettone che sta spopolando anche in Gran Bretagna”. Al top in Italia ci sono i ristoranti dalle Tre Forchette, il massimo riconoscimento del Gambero.

In cima alla lista dei premiati (voto: 93 su 100) spiccano Da Vittorio di Brusaporto (BG) e Cracco in Galleria a Milano, seguiti dal D'O di Cornaredo e dal Seta di Milano (92), quindi il Lido 84 di Gardone Riviera e il Pescatore di Canneto sull'Oglio (MN) con 91 centesimi, infine il Miramonti l'Altro di Concesio (90). Doppio sprint bresciano nella graduatorie delle migliori trattorie: con Tre Gamberi, tra le migliori in Italia, anche La Madia di Brione e l'Osteria della Villetta di Palazzolo.