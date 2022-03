Apre nuovo supermercato: 650 metri quadri e maxi parcheggio coperto

Inaugurato a Gambara il nuovo supermercato Conad di Via Montello: fa parte dell'accordo milionario raggiunto solo poche settimane fa nell'ambito della procedura di concordato del gruppo L'Alco Spa. Il gruppo Conad, ricordiamo, ha acquisito 17 punti vendita di cui 14 nel Bresciano, e altri a Bergamo e Lodi, per un totale di 23,7 milioni di euro: la tabella di marcia prevede anche una prossima apertura a Chiuduno. Nell'operazione sono stati salvaguardati più di 240 posti di lavoro ex L'Alco, a cui ricordiamo lo scorso autunno è stata riconosciuta una posizione debitoria di 137 milioni di euro.

Oltre a Gambara e Chiuduno, riapriranno a marchio Conad (o hanno già riaperto) anche gli ex supermercati Despar, Eurospar e affini a Barbarano di Salò, Bedizzole, Capriolo, Coccaglio, Cologne, Manerba, Marone, Nuvolento, Rezzato, Rovato e Travagliato, gli store di Via Cipro e Via Vivanti in città, supermercati a Lovere, sul lago d'Iseo e a a Lodi Vecchio, nel Lodigiano.

Il nuovo supermercato di Gambara

Intanto, il nuovo punto vendita di Gambara si sviluppa con un'area di vendita da 650 metri quadrati, tre casse e due parcheggi da 100 stalli di sosta ciascuno, e uno di questi anche interrato. In tutto sono 12 le persone occupate: aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13. “La provincia di Brescia per Conad è un territorio ricco di valori e significati – fa sapere l'azienda – Per questo continua la nostra crescita con un piano di aperture che coinvolge altri 17 nuovi supermercati, in aggiunta agli 88 già esistenti. Ci impegniamo a conservare oltre 240 posti di lavoro e a incrementare l'occupazione attraverso un piano di inserimento di figure professionali locali”.

Conad Centro Nord

Anche lo store di Gambara è controllato da Conad Centro Nord, che gestisce circa 270 punti vendita in tutta la Lombardia e in alcune province dell'Emilia-Romagna (Parma, Piacenza e Reggio Emilia). Conad Centro Nord è una delle cinque cooperative territoriali associate in Conad, il Consorzio nazionale dettaglianti che da tempo è leader in Italia nel settore della grande distribuzione organizzata. Nata nel 1963, Conad Centro Nord vanta una quota di mercato del 7,4% sul territorio di competenza: ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 1,775 miliardi di euro, frutto dell'attività di 341 imprenditori associati e circa 7mila dipendenti.

I numeri di Conad nel 2021

A livello nazionale, il gruppo Conad ha consolidato la leadership nella Gdo, registrando una crescita del 6% rispetto al 2020 e arrivando a sfiorare i 17 miliardi di euro di fatturato. Negli ultimi 15 anni Conad ha più raddoppiato le proprie dimensioni, mentre nell'ultimo decennio ha incrementato la propria quota di mercato crescendo di 4,7 punti percentuali, raggiungendo oggi il 15% del totale: nel solo ambito dei supermercati la quota di mercati supera il 23,5% (per capirci: quasi un supermercato su quattro, in Italia, è oggi a marchio Conad). In tutto il Paese sono più di 3.300 i negozi a marchio, dove lavorano circa 65mila persone. Tra il 2021 e il 2023 sono stati programmati investimenti per 1,8 miliardi di euro.