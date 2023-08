Gabriella e Giulia, il sogno continua: 19 anni la prima e 20 la seconda, le due giovanissime ragazze bresciane si sono qualificate di diritto alle pre-finali nazionali di Miss Italia 2023, vincendo i concorsi regionali di Miss Sorriso Lombardia e Miss Bellezza Rocchetta Lombardia, in scena lo scorso weekend rispettivamente ad Arcena (Bergamo) e Mede (Pavia). Entrambe avevano già vinto una fascia nel loro cammino verso Miss Italia: Gabriella era già stata proclamata Miss Melegnano, Giulia è stata eletta Miss Mascara.

Gabriella Bonizzardi

Classe 2003, Gabriella Bonizzardi compirà 20 anni il prossimo novembre: abita a Prevalle, è alta 1 metro e 74, capelli biondi e occhi marroni. Si è iscritta a Digital marketing perché, in futuro, vorrebbe lavorare per un brand di moda. Fa parte dell'associazione Studenti e Bersaglieri, con cui svolge volontariato (ha già ottenuto l'attestato di primo soccorso): in occasione di Miss Sorriso Lombardia, si è esibita con la divisa ufficiale dell'associazione.

Giulia Botta

Anche Giulia Botta è nata nel 2003, ma ha compiuto 20 anni nel marzo scorso, abita a Brescia: alta 1 metro e 78, capelli castani e occhi marroni, tra le sue più grandi passioni c'è anche il canto. Vorrebbe che diventasse la sua professione, e in tal senso ha già pubblicato un singolo inedito, intitolato "Come here", con il nome d'arte di JuliB. Il podio della finale regionale di Miss Bellezza Rocchetta si completa con Anna Sampò, 22 anni di Pandino (Cremona) al secondo posto, e Paola Bahiti, al terzo posto, 27 anni di Cusano Milanino (Milano).