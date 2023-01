Chi è il cardinale bresciano che celebrerà i funerali di Joseph Ratzinger

"O Dio, che nel disegno della tua provvidenza hai chiamato a guidare la Chiesa il tuo servo Benedetto, donagli di partecipare in cielo alla gloria eterna di tuo Figlio, che egli ha servito come vicario sulla Terra". Con questa preghiera, come riporta Vatican News, papa Francesco ricorderà il pontefice emerito Joseph Ratzinger nella messa esequiale di giovedì 5 gennaio, dalle 9.30, sul sagrato della Basilica di San Pietro.

Il funerale di Benedetto XVI, oltre al pontefice, sarà celebrato con la partecipazione di oltre 120 cardinali, più di 400 vescovi e quasi 4mila sacerdoti. Sono invece più di 60mila i fedeli previsti dalla Prefettura di Roma. Tra i cardinali che officeranno il funerale c'è anche il bresciano Giovanni Battista Re, originario di Borno.

Chi è Giovanni Battista Re

Classe 1934 e nato e cresciuto in Valcamonica, Giovanni Battista Re dal 2020 è decano del Collegio cardinalizio, prefetto emerito della Congregazione dei vescovi e presidente emerito della Pontificia commissione per l'America Latina. Entrato in seminario a 11 anni nel 1945, subito dopo la Seconda guerra mondiale, vi compì gli studi medi e superiori frequentando corsi filosofici e teologici. Fu ordinato sacerdote nel 1957.

Trasferito a Roma per proseguire gli studi, si laureò in Diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana. Nei primi anni Sessanta fu docente al seminario di Brescia e vicario cooperatore nella parrocchia di San Benedetto: nel 1963 fu trasferito a Panama, poi nel 1967 in Iran. Tornò in Vaticano negli anni Settanta, e nel 1979 fu nominato assessore della Segreteria di Stato da papa Giovanni Paolo II.

Il rapporto con i pontefici

"La sua collaborazione con il papa è stata continua - fa sapere la Santa Sede - Come sostituto della Segreteria di Stato, ha accompagnato Giovanni Paolo II in numerosi viaggi in Italia e all'estero. In occasione della breve visita a Borno, il 19 luglio 1998, papa Giovanni Paolo II si rivolse a lui chiamandolo stretto, carissimo e fedelissimo collaboratore".

Giovanni Battista Re ha partecipato al conclave dell'aprile 2005, che ha eletto papa Benedetto XVI, e al conclave del marzo 2013 che ha eletto papa Francesco. Ora officerà i funerali di Joseph Ratzinger, di cui in gergo sarà il "celebrante".