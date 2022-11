Skipass gratis per bimbi e ragazzi: a chi spetta e come fare domanda

Torna lo skipass gratuito per i bambini e i ragazzi della Valcamonica: si rinnova dunque il progetto promosso dal Consorzio Bim di Valle Camonica che prevede uno skipass unito (e appunto gratuito) per la stagione 2022/2023 per tutti i residenti nei Comuni aderenti, nati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2017 (dai 5 ai 15 anni), e utilizzabile nei comprensori sciistici che per il momento hanno aderito all'iniziativa, ovvero Borno, Ponte di Legno-Tonale, Aprica-Corteno Golgi, Val Palot, Presolana, Schilpario, Monte Poro, Spiazzi di Gromo, Lizzola e Selvino.

Come richiedere il Free Skipass

Il Free Skipass è nominale, ha validità per la stagione invernale 2022/2023 (nei periodi di apertura) a partire da lunedì 5 dicembre, e può essere utilizzato solo dal soggetto interessato. Per la richiesta di rilascio del Free Skipass sarà necessario presentarsi negli uffici comunali del municipio di appartenenza, con fotocopia della carta d'identità del minore, fotografia del minore e 5 euro di cauzione entro e non oltre il 22 novembre.

Per chi invece aveva già fatto richiesta lo scorso anno, attivando l'apposita Key Card, sarà possibile rinnovarla presentando la tessera in Comune, compilando il modulo di richiesta rinnovo e allegare la fotocopia della carta d'identità del minore, anche in questo caso entro e non oltre il 22 novembre prossimo.

L'elenco dei Comuni aderenti

L'iniziativa è stata presentata in questi giorni dalla Comunità Montana della Valcamonica. Sono diversi i Comuni che hanno già pubblicato gli avvisi per la nuova richiesta di Free Skipass o per il rinnovo del pass della stagione precedente. Questo un primo elenco, in aggiornamento: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Borno, Braone, Breno, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Losine, Malonno, Marone, Niardo, Ossimo, Pian Camuno, Pisogne, Saviore dell'Adamello, Sonico e l'Unione dei Comuni della Valsaviore.