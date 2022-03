Spettacolo ad alta quota: le Frecce Tricolori in volo sui cieli bresciani

Le Frecce Tricolori di nuovo in volo sui cieli bresciani. Mercoledì mattina il primo addestramento della stagione: un sorvolo di cui si sapeva da qualche giorno nei dintorni dell'aerobase militare di Ghedi, anche stavolta tanto apprezzato dalle centinaia di fan che si sono piazzati nelle posizioni migliori per assistere allo spettacolo. Certo, il meteo non ha aiutato: complice il maltempo e la foschia la visuale non sempre è stata delle migliori. Ma lo show ha comunque raccolto gli inevitabili apprezzamenti degli appassionati.

Le Frecce Tricolori fanno parte della Pan, la Pattuglia acrobatica nazionale: il 313mo Gruppo di addestramento acrobatico dell'Aeronautica Militare è nato all'aeroporto di Rivolto l'1 marzo del 1961. Da più di 60 anni, fa sapere il Ministero della Difesa, “la loro missione è quella di rappresentare i valori e la professionalità di tutti gli uomini e le donne all'interno dell'Aeronautica Militare, sia in Italia che all'estero”.

Frecce Tricolori: la formazione 2022

La Pattuglia acrobatica nazionale si compone di almeno 100 persone: ufficiali, sottufficiali e personale di truppa. Alla fine dello scorso anno era stata presentata la nuova formazione per il 2022. Confermate le posizioni chiave di Pony 6, leader della seconda sezione, e di Pony 10, solista, rispettivamente assegnate al maggiore Franco Paolo Marocco e al maggiore Massimiliano Salvatore. Debutta nella posizione di Pony 1, ovvero il capo formazione, il maggiore Pierluigi Raspa, forte dei suoi quattro anni di esperienza come gregario delle Frecce Tricolori.

Nuovo ingresso per il capitano Leonardo Leo, di origine campana e pilota di Eurofighter proveniente dal 36mo Stormo Caccia di Gioia del Colle, base della Difesa aerea. A lui è stata assegnata la posizione di Pony 9, il secondo fanalino della formazione.

Questa la formazione Pan 2022 al completo:

Pony 0 – Tenente Colonnello Stefano VIT (Comandante)

Pony 1 – Maggiore Pierluigi RASPA (Capo Formazione)

Pony 2 – Capitano Alessandro SOMMARIVA (1° Gregario Sinistro)

Pony 3 – Capitano Simone FANFARILLO (1° Gregario Destro)

Pony 4 – Capitano Oscar DEL DO’ (2° Gregario Sinistro)

Pony 5 – Capitano Alessio GHERSI (2° Gregario Destro)

Pony 6 – Maggiore Franco Paolo MAROCCO (1° Fanalino)

Pony 7 – Maggiore Alfio MAZZOCCOLI (3° Gregario Sinistro)

Pony 8 – Capitano Federico DE CECCO (3° Gregario Destro)

Pony 9 – Capitano Leonardo LEO (2° Fanalino)

Pony 10 – Maggiore Massimiliano SALVATORE (Solista)

Il calendario della stagione delle Frecce

Per la cronaca all'uscita di Ghedi le Frecce Tricolori in sorvolo erano soltanto otto (su 10 totali). Come detto sono i primi movimenti della stagione in vista dei tanti appuntamenti già fissati a calendario. Le esibizioni cominceranno ufficialmente il 7 maggio prossimo a Giovinazzo Molfetta, provincia di Bari – a questo link il calendario completo – per concludersi il 2 ottobre in Liguria, a Santo Stefano al Mare e Riva Ligure. E' bene ricordare che ci sarà anche un'uscita in terra bresciana: il 10 settembre prossimo a Desenzano del Garda.

Il video dell'addestramento

Questo il video del sorvolo di addestramento del 30 marzo a Ghedi, pubblicato da Azzurro Tricolore.