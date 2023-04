Le star di Hollywood brinderanno (ancora) con le bollicine Franciacorta

Orgoglio bresciano sui tavoli degli Emmy Awards. Il Consorzio Franciacorta ha appena sottoscritto una partnership triennale con la Television Academy americana come Official Sparkling Wine del premio televisivo più importante del pianeta: un rapporto iniziato nel 2020, che si consolida con la firma del nuovo accorda che vedrà le bollicine Franciacorta come unico wine partner a rappresentare l'eccellenza e lo stile italiano a Los Angeles in occasione degli Awards e di tutti i principali eventi che li precedono.

Il Franciacorta (di nuovo) agli Emmy Awards

La 75esima edizione degli Emmy Awards andrà in scena il 18 settembre prossimo a Los Angeles, in diretta su Fox e sulle principali emittenti internazionali (in Italia sarà visibile su Sky). I vincitori avranno la possibilità di brindare con un Franciacorta subito dopo la consegna della prestigiosa statuetta e, a seguire, nel Franciacorta Bar allestito al Governors Gala, l'esclusivo afterparty dedicati ai vincitori degli Emmys e a un folto parterre di celebrità e personaggi del panorama televisivo e cinematografico internazionale.

Il Franciacorta Bar sarà presente anche nei principali eventi di avvicinamento alla serata di gala, tra cui i Creative Emmy Awards, ovvero i premi dedicati a chi lavora dietro le quinte - scenografi, costumisti, direttori della fotografia, sound editor e altri - e il Performers Nominees Celebration, evento dedicato a tutti gli attori, produttori, sceneggiatori e registi in nomination.

Official Sparkling Wine per il prossimo triennio

Gli Emmy Awards sono l'evento più prestigioso dell'anno per la televisione americana (e non solo): celebrano i risultati più importanti e gli artisti più talentuosi di tutto il settore. "Siamo orgogliosi - afferma Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, con sede a Erbusco - che la Television Academy abbia scelto Franciacorta come Official Sparkling Wine per il prossimo triennio. E' una partnership a lungo termine che non solo ci garantisce un'importante presenza nel mercato americano, per noi in forte crescita, ma che offre anche alle nostre eccellenze, gli artigiani del territorio, una visibilità e un posizionamento di livello internazionale".