Lo sapevate che Francesco Renga ha una sorella gemella?

Qualche settimana fa gli auguri a Francesco Renga, splendido 55enne: l'abbraccio dei familiari e della figlia Jolanda, il successo del nuovo singolo "Il solito lido", il tour italiano (in corso: il 7 settembre si esibiranno in Piazza Loggia a Brescia) insieme all'amico e collega Nek. Ma non tutti sanno che il buon Francesco non è l'unico della famiglia Renga a festeggiare il compleanno il 12 giugno.

Insieme a lui, infatti, c'è anche la sorella gemella Paola, nata ovviamente lo stesso giorno (se no che gemelli sarebbero): a prima vista non si assomigliano, lei è parecchio bionda - guardare per credere - e di lui invece conosciamo bene i suoi capelloni neri. Ma con uno sguardo più approfondito, ecco la genetica che si fa vedere: gli occhi, il sorriso. Nello scatto in copertina, una foto che li ritrae insieme pubblicata sui social nel 2016.

L'associazione di Paola Renga

Francesco Renga, si sa, non ha bisogno di presentazioni: la sorella (gemella) Paola ovviamente non può vantare la sua notorietà, ma nel suo piccolo ha saputo guadagnarsi qualche meritata soddisfazione. È lei la mente di Officina Creativa, associazione di Brescia "che si pone come punto di riferimento sociale ed educativo per l'infanzia e l'adolescenza: si prefigge di promuovere lo sviluppo della cultura, forma i nuovi cittadini europei, favorisce la situazione dei soggetti più vulnerabili, investe in istruzione, sostiene il divertimento, educa al bello".

Così il payoff di Officina Creativa: "Nulla può essere insegnato ad un uomo. Lo si può solo aiutare a scoprire ciò che è già dentro di sé". L'associazione propone corsi di canto, di dizione, di teatro: la sede è proprio a Brescia città.