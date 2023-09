Francesco Renga, la dolce dedica alla figlia: "Sono felice e fiero della donna che sei"

“Sono così felice e fiero della donna che sei diventata, amore mio. Ci vorrebbe un libretto di istruzioni anche per fare i genitori: credimi, questo lo è per me”. È la dedica, dolcissima, di papà Francesco Renga alla figlia Jolanda, con riferimento al primo romanzo della giovanissima autrice, il libro “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”, disponibile da pochi giorni e pubblicato da ElectaYoung.

Il primo romanzo di Jolanda Renga

“Io l’ho letto e sono orgogliosissimo della mia giovane donna – continua Renga – anche se questo mi fa pensare al tempo che è passato da quando ti potevo tenere in braccio”. Il romanzo di Jolanda Renga affronta il tema dell’educazione sentimentale attraverso Giaele, la sua protagonista, che inizia la scalata del suo cuore sperando di arrivare in cima per imparare ad amare sé stessa, prima di chiunque altro.

Un romanzo adolescenziale, di formazione: Giaele è all’ultimo anno di liceo quando si trova a tirare le fila quello che è successo fino a quel momento. Si trova a dover imparare tutto sulla sua pelle mentre la realtà intorno a lei evolve: i primi amori, i primi no, l’amore più grande di tutti, quello per il suo papà, una mamma complice, amiche meravigliose ma complicate.

Inevitabile pensare alle sue diverse ispirazioni autobiografiche. Da dedica a dedica, questo l’autografo di Jolanda dedicato a papà Francesco, da lui condiviso sui social: “Qualcosa nel modo in cui ci capiamo, anche se non ci capiamo, mi riempie di tutto l’amore che c’è tra di noi”.