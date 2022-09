Perché Renga ha spostato il tour di concerti alla fine del 2023

Terzo rinvio per il concerto bresciano di Francesco Renga, previsto inizialmente per l'11 maggio 2021, poi l'11 dicembre e infine per il 5 novembre prossimo: lo ha annunciato lo stesso artista sui social, con un video pubblicato in questi giorni. Il riferimento è alla serie di concerti "Insieme Tour", la cui partenza era prevista per il 17 ottobre da Milano: rimandato ad ottobre 2023 (prima data sempre a Milano) così da permettere a Renga, si legge in una nota, di presentare dal vivo il suo nuovo progetto discografico, attualmente in lavorazione.

Le parole di Francesco Renga

Ma cosa ha detto Renga ai fan? "Devo dirvi una cosa che non avrei mai voluto dire - questo il contenuto del video pubblicato su Facebook e Instagram - Dopo un'estate bellissima insieme e un tour meraviglioso, che mi ha riempito il cuore, mi vedo costretto a dover spostare le date che erano già state rimandate. Spero che lo capirete, anzi so che lo capirete - continua Renga - perché sono tornato da questo tour estivo e ho ricominciato a lavorare al disco, ormai sono tre anni che scrivo. Voglio fare un tour dove porterò musica nuova e cose nuove: devo concentrarmi sul disco, voglio lavorare su molte cose che bollono in pentola e non posso pensare di fare un tour demotivato, che avrebbe poco significato artistico per me. Non odiatemi - conclude il cantautore bresciano - e se volete fatevi rimborsare i biglietti. Altrimenti aspettate: ci saranno delle belle sorprese".

Le nuove date del tour

"L'artista - si legge in una nota ufficiale - è attualmente impegnato in studio per la lavorazione del suo prossimo progetto discografico e ha espresso la volontà di voler tornare live solo una volta che il nuovo album sarà pubblicato, così da presentarlo al suo pubblico e godere insieme di nuova musica". Sono già state rese note le nuove date dell'Insieme Tour 2023: i biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti, per chi non potrà partecipare sarà possibile richiedere il rimborso fino al 22 ottobre 2022.

Queste tutte le nuove date: