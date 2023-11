È della Valcamonica il miglior formaggio (stagionato) d'Italia

È bresciano il miglior formaggio stagionato d'Italia prodotto con latte 100% italiano: si tratta del formaggio Bré da Breno (e dintorni), Valcamonica. È la sentenza della giuria del concorso Italian Cheese Awards, gli oscar del formaggio nostrano organizzati da Guru Comunicazione e in cui sono stati premiati i migliori formaggi freschi, a pasta molle e filata, stagionati, aromatizzati, erborinati, oltre a premi speciali al miglior caseificio, al formaggio dell'anno, al miglior formaggio di montagna, al Cheese Bar dell'anno (ovvero bar e locali e propongono formaggi in degustazione).

Il concorso

Il concorso Italian Cheese Awards, diviso in 10 categorie, ha visto la partecipazione di oltre 1.400 formaggi nella sua prima fase, a cui è seguita una seconda selezione (con 100 formaggi rimasti), dei quali solo 33 (3 per categoria più 3 ex aequo) si sono aggiudicati il pass per la finalissima di Ancona, celebrata domenica. Nella finalissima per il miglior stagionato era in gara anche un altro celebre camuno, il Silter Dop nella versione prodotta dalle sorelle Bettoni, e ancora il Caprone veneto della Casara Roncolato.

Lunga vita al vincitore: “Complimenti a tutti per l'alta qualità dei formaggi – fa sapere l'associazione per il formaggio Bré –: questo premio conferma la bontà del nostro formaggio Bré, apprezzato dai palati di esperti di tante diverse zone d'Italia (per la cronaca: è in degustazione anche al Miramonti l'Altro di Concesio, due stelle Michelin, ndr). Vincere un premio così conosciuto ci permette di perseguire il nostro obiettivo di far parlare di Breno, della Valcamonica e delle nostre ricchezze, casearie in primis ma anche enogastronomiche, paesaggistiche, storiche e artistiche”.

Il formaggio

Il Bré è un formaggio d'alpeggio a latte crudo parzialmente scremato e a pasta semicotta. Gli ingredienti, da disciplinare: latte vaccino, caglio animale, sale e zafferano. Le forme cilindriche variano dai 16 ai 20 kg: la crosta, naturale, dura e compatta, appare di colore giallo paglierino tendente al bruno a seguito dell'oliatura. La pasta è di struttura consistente, di colore avorio leggermente paglierino, occhiatura visibile e poco diffusa. Il sapore è spiccato ma delicato, fragrante e con aromi caratteristici. Il formaggio Bré viene prodotto in estate e poi lasciato a stagionare per almeno 18 mesi.