Chi sono le due donne bresciane nella Top 100 di Forbes

Ci sono anche due donne bresciane nella Top 100 di Forbes dedicata ai direttori marketing e della comunicazione italiani di successo: "Rappresentano la spinta innovativa di un'azienda - scrive Forbes, rivista economica fondata nel 1917 e già definita The Capitalist Tool, ovvero 'lo strumento del capitalista' - Mediano posizioni, investimenti, scelte e decisioni dei consumatori e si fanno portatori dei valori del nuovo mondo, puntando sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione".

E' il terzo anno (consecutivo) in cui Forbes pubblica la selezione. Nella lista, come detto, ci sono anche due bresciane: Paola Maffina e Mirella Prandelli, la prima Head of Global Communications and Public Relations di Terra Moretti Vino, holding che controlla marchi come Bellavista e Contadi Castaldi, la seconda Pr & Communication Manager per il gruppo Lefay Resort & Residences.

Paola Maffina

Da Brescia alla Franciacorta, Paola Maffina da oltre un decennio collabora con Terra Moretti. Dal 2020 è Head of Global Communications and Public Relations di Terra Moretti Vino: il gruppo controlla nel settore wine i marchi Bellavista, Contadi Castaldi, Petra, Sella&Mosca, Teruzzi, Acquagiusta. Il suo esordio in azienda nel 2012 come Public Relations and Communication Specialist, per poi dedicarsi (dal 2017) alla Divisione Vino. In passato ha collaborato con Bregoli Spa. Diplomata al Liceo linguistico Oxford, si è laureata in Lingue e letterature straniere all'Università degli Studi di Milano.

Mirella Prandelli

E' da oltre 7 anni e mezzo che Mirella Prandelli collabora con Lefay Resort & Residences, il gruppo della famiglia Leali che gestisce alcuni dei resort più noti (e premiati) in Italia e a livello internazionale. Ha inaugurato la sua carriera come Marketing Assistant, nel 2015, passando poi alle Public Relations nel 2017: dal 2019 è Pr & Communication Manager, incarico che le spetta ancora oggi. Dopo la laurea nella facoltà di Scienze politiche all'Università degli Studi di Milano, ha proseguito con una specializzazione alla John Cabot University per poi ottenere una seconda laurea, all'Università Cattolica, in Management internazionale.