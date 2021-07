La novità dell'estate: in arrivo il primo food truck in mezzo ai vigneti

La storica azienda franciacortina La Montina, Monticelli Brusati, per la prima volta aprirà i suoi vigneti al pubblico e lo farà in occasione di un evento che, di fatto, è un omaggio all'italianità: la campagna, il buon vino, la pizza. L'appuntamento è fissato per il 18 luglio prossimo: terminata la visita guidata della cantina (disponibile in più orari dalle 17 alle 18.30) gli ospiti verranno accolti tra i filari del vigneto Baiana adiacente la cantina, dove potranno accomodarsi sulle sedute allestite in stile campestre.

E' qui che troverà posto il primo food truck tra i vigneti della provincia. Ad attendere gli avventori, insieme a eccellenti calici di Franciacorta, ci saranno infatti i maestri pizzaioli di “Pizza in Giro” con il loro food truck, specializzato nella realizzazione di fragranti pizze cotte e farcite rigorosamente al momento.

Il primo food truck tra i vigneti

Queste le specialità proposte per la giornata: Cuoppo (un goloso cono con verdure in pastella, olive ascolane e patatine fritte) e Pizzino (si chiama così, ma in realtà è una “pizza regolare”, 250 grammi di gioia formato pizza romana) con farcitura a scelta tra margherita (pomodoro, mozzarella), salame piccante (pomodoro, mozzarella, salame piccante), verdure (verdure grigliate, pomodoro, mozzarella, grana), pancetta (mozzarella, pancetta, grana, rosmarino), tonno (mozzarella, tagliata di tonno, pomodorini, taggiasche, prezzemolo), crudo (pomodoro, mozzarella, burrata, pomodorini morbidi, olive, granella di pistacchi).

Oltre a questo, non mancherà nulla: né il sottofondo musicale, né lo spazio “mixology” presidiato dai bar tender del Prince Cafè di Ome. Per i più curiosi, infatti, la degustazione terminerà con l’assaggio del cocktail estivo ispirato al Franciacorta Rosé Demi Sec di produzione della cantina, il Juicy Montina.

Come partecipare all'evento

Sono due le formule disponibili per partecipare all'evento: Aperitivo al costo di € 28 a persona (comprensivo di visita guidata in cantina, 1 calice di Franciacorta Brut e 1 cuoppo di pastellati) e After dinner al costo di € 48 a persona (comprensivo di visita guidata in cantina, 2 calici di Franciacorta - Brut e Satèn - 1 cuoppo di pastellati, 1 pizzino farcito a scelta, 1 cocktail Juicy Montina). Ma per i più affamati, nel corso dell'evento saranno comunque disponibili calici e piatti extra.

Istruzioni per l'uso

La Montina Franciacorta e Pizza In Giro, ovvero: visita in cantina e degustazione al tramonto in vigna. Domenica 18 luglio dalle 17 alle 21.30: orari tour in cantina alle 17, 17.30, 18 e 18.30. L'evento è adatto anche a famiglie con bambini. Posti limitati, prenotazione obbligatoria: per info comunicazione@lamontina.it oppure 030 653278.