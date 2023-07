Della serie, un’ottima annata: è così che si possono sintetizzare i risultati relativi al 2022 per Flos, storico gruppo bresciano – quartier generale a Bovezzo – fondato nel 1962 e da più di 60 anni tra i brand più iconici in Italia e nel mondo nel settore dell’illuminazione di design. Come riporta Bresciaoggi, l’azienda presieduta da Vitaliano Borromeo Arese ha chiuso il 2022 con un fatturato da 270,77 milioni di euro, +10,6% sull’anno precedente, ebitda (margine operativo lordo) a 79,66 milioni, +15,8%, e ancora utile netto a quota 35,91 milioni (+16,5% sul 2021). Tra le aziende più remunerative del gruppo, oltre alla stessa Flos (98 milioni di ricavi nel 2022), c’è anche la Antares Illuminacion di Valencia, Spagna (66,26 milioni).

Flos: una storia di design

Il gruppo Flos conta 655 dipendenti nel mondo, con sedi produttive in Italia, Spagna e Stati Uniti, filiali in Europa e nel mondo: fondata a Mercano nel 1962 da Dino Gavina e Cesare Cassina, nel 1964 passa alla guida della famiglia Gandini, che trasferisce la sede nell’area di Brescia. Fin da subito sono chiamati a collaborare con l’azienda alcuni dei più grandi maestri italiani del design, come i fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni: è a loro che si deve l’idea della lampada Arco, una “floor lamp” progettata nei primi anni Sessanta e ancora oggi oggetto cult in tutto il pianeta per gli appassionati di arredamento e design.

Un gruppo da 876 milioni

Il brand Flos è oggi esportato in piĂą di 90 Paesi al mondo e ha negozi monomarca a Milano, Parigi, Stoccolma e New York. Dal 2018 Flos entra a far parte di The Design Holding, vero colosso del settore che raggruppa 9 marchi internazionali (tra cui B&B Italia, Fendi Casa, Louis Poulsen, Maxalto, Arcilinea, Azucena, Audo e Lumens) con 2.300 dipendenti, 10 impianti produttive, vendite in oltre 130 Paesi, un fatturato nel 2022 di oltre 876,6 milioni di euro (+25,8% sul 2021).Â

Flos è inoltre associata Assil, l’Associazione nazionale produttori illuminazione che raggruppa aziende produttrici di apparecchi, componenti elettronici per l’illuminazione, sorgenti luminose e led, operanti sul mercato italiano. Le imprese Assil, con un fatturato globale di 2,9 miliardi di euro, rappresentano oltre il 65% del fatturato complessivo italiano del settore e occupano più di 8mila addetti.

