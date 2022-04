Dalle acque del fiume spunta un altro "mostro": è un siluro di 2 metri e mezzo

Dalla pagina di Black Cat Italia, gli specialisti del catfishing (la pesca al siluro): “Notte da leoni per Matteo in compagnia dell'amico Paolo. Calate le loro canne a pietra a causa della forte corrente del fiume, all'imbrunire ancora non succede nulla e inizia un vento gelido che non fa ben sperare. Ma improvvisamente a mezzanotte inizia una vera battaglia uomo-pesce, che dura fino al mattino, portando a tiro di guanto tre giganti tra cui un 250 centimetri pescato all'alba, e altri siluri di piccola taglia”.

Una pescata da record

Il “Matteo” in questione è il giovane Matteo De Grandi, 33enne di Volpino (frazione di Zimella, provincia di Verona), accompagnato per l'occasione dall'amico Paolo Tregnago, inseparabile compagno di mirabolanti avventure a caccia (anzi, a pesca) di pesci siluro lungo il fiume Po. E sempre il Po ha regalato un'altra pesca miracolosa, tra cui un esemplare da oltre due metri e mezzo.

Non è il record di sempre per De Grandi e Tregnago, che nel gennaio del 2016 riuscirono a portare a riva una belva di 272 centimetri, intercettato lungo il Po in territorio di Ostiglia, in provincia di Mantova. Quella fu davvero una delle pescate più grandi di sempre: pare che il record, infatti, sia di un siluro da 278 cm pescato nel Delta del Po (del peso di quasi 150 chili).

Il pesce siluro

Il pesce siluro, come riporta Wikipedia, è noto anche come siluro o siluro d'Europa (per via della sua vasta diffusione a livello continentale): è un pesce d'acqua dolce, appartenente alla famiglia dei Siluridae, nome scientifico Silurus glanis. I siluri in media raggiungono anche il metro e mezzo di lunghezza, ma capita spesso possano superare anche i due metri. Succede non solo nel fiume Po, ma in tutti i grandi fiumi d'Europa: in particolare nel Danubio, che è il bacino originario del Silurus glanis, sarebbero stati pescati dei siluri lunghi circa 3 metri e del peso di oltre 200 chilogrammi.