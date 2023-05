Torna la Fiera del Vino, l'evento che dà il via all'estate gardesana

Bentornata Fiera: a Polpenazze è scattato il countdown per la 71esima edizione della Fiera del Vino, on air da venerdì 26 a lunedì 29 maggio. Un appuntamento imperdibile per bresciani e non, una rassegna storica nata nel 1947 e che torna in pista a 4 anni dall'ultima volta (era il 2019, poi il Covid): saranno 24 le cantine presenti per le vie del centro storico, provenienti da 10 Comuni e che proporranno in degustazione più di 200 etichette, dal Garda Classico al Groppello al Rosa Valtenesi passando anche per il San Martino della Battaglia.

I dettagli della 71esima edizione

La Fiera del Vino aprirà le sue porte venerdì 26 maggio allo scoccare delle 18, poi sabato alle 16, domenica dalle 9.30 con l'inaugurazione ufficiale, lunedì ancora dalle 18. Ogni giorno (dalle 19) saranno aperti anche i cancelli di Palazzo Palazzi, sede della Corte degli Assaggi: lungo il parco fiera ci saranno anche diversi punti ristoro tra cui 7 food truck, oltre alle proposte di commercianti e attività locali. Il bar del castello proporrà l'immancabile spiedo bresciano.

L'ingresso alla Fiera sarà sempre libero, ma con una novità: un accesso pedonale a senso unico (per motivi di sicurezza) per raggiungere Piazza Biolchi. Si entrerà da Piazza Roma e si uscirà dall'arco verso Via Galvani. Per degustare il vino sarà invece necessario acquistare sacca e bicchiere al costo di 15 euro, poi 3 euro per ogni consumazione. Confermate anche le tradizionali bancarelle in Via Ronchi e Via Spinosa, oltre al Borgo Bio (prodotti biologici, vino compreso) e al luna park per i più piccoli al parco degli Alpini. Sarà possibile parcheggiare l'auto nelle storiche aree di sosta tra cui via Lago Lucone, in località Sincetta e al campo sportivo: nuove aree di sosta saranno allestite a Picedo e alle Fontanelle.

La Fiera del Vino in pillole

"Ci abbiamo pensato a lungo in questi anni, dopo tutto quello che è successo - ammette la sindaca Maria Rosa Avanzini - perché forse la nostra Fiera era diventata troppo grande, per un paese così piccolo. Ma siamo certi che sarà un bellissimo evento, nel segno del sano divertimento: non sballatevi, bevete con coscienza e staremo tutti bene". "Il calice in degustazione sarà in plastica tritan 100% riciclabile - aggiunge l'assessore (e coordinatore della Fiera) Massimo Corazza - e sarà data grande attenzione alla differenziazione dei rifiuti. Per motivi di sicurezza potranno accedere in castello massimo 470 persone alla volta: ma nei giorni di Fiera siamo pronti ad accogliere fino a 6mila persone ogni sera".

Lunga vita ai vini della Valtenesi: "Con la Fiera di Polpenazze ritorna la versione più popolare della Valtenesi - spiega Juri Pagani, coordinatore del Consorzio Valtenesi - per celebrare la bellezza del territorio, la dolcevita in un bicchiere, la cultura del bere bene e del bere giusto". Domenica 28 sarà la volta anche del Concorso enologico nazionale, 17esima edizione, l'unico riconosciuto dal Ministero in tutto il Nord Italia: "È un concorso importante - chiosa Fabio Finazzi, delegato Onav - dedicato alle doc Riviera del Garda Classico e San Martino della Battaglia: i vini premiati al Concorso enologico saranno riproposti in degustazione al grande pubblico anche alla Corte degli Assaggi".