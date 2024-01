Il Pandino 4x4 delle poste bresciane che consegna le lettere anche con la neve

Neve non ti temo, ci pensa la Panda. La mitica Fiat (versione 4x4) in dotazione alle Poste Italiane permette la consegna di pacchi e lettere anche nelle località più innevate: “In tutta la provincia – si legge in una nota delle Poste – i centri di recapito sono attrezzati al meglio per raggiungere anche le zone dove la neve rischia di rendere più difficile la consegna della corrispondenza”. Tutto questo anche nel pieno della stagione invernale, quando in molte località bresciane la neve (per fortuna) la fa ancora da padrone.

Le 67 Fiat Panda 4x4

Poste Italiane conferma così “l'impegno per garantire un servizio di consegna della corrispondenza e dei pacchi puntuale, raggiungendo tutti i cittadini residenti nelle zone più complesse dal punto di vista meteorologico”. Nelle valli del Bresciano, per poter servire i residenti delle località di montagna, le Poste annoverano nella propria flotta (distribuite nei centri di Edolo, Breno, Boario, Lumezzane e in Valsabbia) ben 67 Panda 4x4, mezzi dotati di un sistema di trazione integrale che garantiscono dunque il recapito anche in condizioni estreme, senza sosta per tutta la stagione. Das Panda: un nome, una garanzia.

I numeri di Poste Italiane

Poste Italiane è presente nella provincia di Brescia con 19 centri di distribuzione a cui si aggiungono 31 punti di distribuzione, 264 uffici postali, 120 atm Postamat e 277 Punto Poste, ovvero reti terze come tabaccai o stazioni di servizio Eni. A livello nazionale, Poste Italiane ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 11,9 miliardi di euro e utili netti di poco oltre il miliardo e mezzo: in tutto il Paese sono 12.755 gli uffici postali operativi, con poco meno di 120mila dipendenti attivi. Si stimano infine oltre 35 milioni di clienti l'anno.