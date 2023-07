Festa Radio, edizione 31: l'evento più affollato di Brescia (e non solo: lo scorso anno 150mila presenze) torna in pista in Via Serenissima con 18 appuntamenti dal 9 al 26 agosto, grandi ospiti sul palco principale (anche due o tre esibizioni ogni sera), un'infinità di eventi musicali negli storici spazi di Tenda Blu, Patchanka e Fiaska-Chiringuito, gli incontri dello Spazio Dibattiti, le presentazioni di libri alla Libreria del Gatto Nero. Il programma è stato presentato, consultabile anche online (a questo link: ma tra qualche riga trovate il cartellone del palco principale), al termine di un lavoro che dura quasi un anno e che vede come direttore artistico, ancora una volta, l'instancabile Luciano "Ciano" Taffurelli, che quest'anno diventa simbolicamente maggiorenne: è dal 2005, senza sosta, che si occupa della programmazione.

"Già stiamo pensando al 2024 - ammette - anche perché dopo il Covid il mondo della musica è molto cambiato, hanno tutti più fretta e molti si concentrano sugli eventi estivi. Quest'anno puntiamo a replicare il record dello scorso anno, riproponendo il connubio tra nuove leve e vecchi eroi: ci sono alcuni gruppi storici della Festa di Radio Onda d'Urto come 99 Posse, Africa Unite, Motel Connection e Punkreas, ospiti sempre graditi, ma anche volti nuovi ed emergenti nel mondo del rap, tante presenze al femminile sul palco principale, il ritorno dei Verdena, Tonino Carotone".

Pillole di programma dalla XXXI edizione

Tra le artiste in rosa spiccano sicuramente Mara Sattei (il 16 agosto), Carmen Consoli e Marina Rei (il 23), ma anche Big Mama (il 19) e Rose Villain (il 21): ne citiamo solo alcune (e alcuni), non vogliamo fare torto a nessuno ma l'elenco è davvero lungo (ci starebbero anche Zen Circus e Gli Animali Notturni, il 12 agosto, Scerida il 25 opening act dei Motel Connection). "La scelta di Mara Sattei, ad esempio - continua Taffurelli - si rifà alla volontà di proporre ogni anno qualcosa che sia più mainstream, per accogliere un gruppo di persone sempre più vasto". Ma comunque fedeli alla linea: la festa, ricordiamo, dal 1992 rappresenta la principale entrata di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, che dal 18 dicembre 1985 trasmette senza pubblicità (e senza compromessi).

A gestire e far vivere la festa, come sempre, centinaia di volontari sempre nuovi e l'immancabile zoccolo duro di militanti d'antan. Per gli appassionati, non mancherà la postazione radio (con trasmissioni in diretta sulle frequenze di Onda d'Urto) a cura di Jean-Luc Stote, con interviste e approfondimenti.

Festa popolare e festival musicale

Niente autocelebrazioni, ma una consapevolezza: "La nostra festa ha pochi eguali in Italia. Mi viene in mento lo Sherwood di Padova, con cui comunque collaboriamo - riprende "Ciano" Taffurelli -: la Festa di Radio Onda d'Urto riesce a coniugare la festa popolare al festival musicale, un format che da tempo ci sta dando ragione". Qualche riflessione è d'obbligo: "Il cachet di molti artisti è aumentato in modo esponenziale, così come il costo dei biglietti: in tanti sono costretti a concentrarsi sui concerti dei big, a discapito di medi ed emergenti. Ma noi continueremo a tenere botta, a proporre prezzi al di sotto della media di mercato, oltre a 11 serate con ingresso a sottoscrizione (5 euro)". Per la festa in arrivo si sono sfiorati anche un paio di altri grandi nomi: "Abbiamo avuto trattative con i Garbage e i Blondie. Ma alla fine non coincidevano né gli accordi né il cachet".

Festa Radio 2023: il programma del Main Stage

9 agosto - MEZZOSANGUE + DRIMER + LOKER. Ingresso a sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

10 agosto - 99 POSSE + RUDY MARRA. Ingresso a sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

11 agosto - NITRO + JACK THE SMOKER + SICKNESS ELBANDOG. Ingresso a sottoscrizione: 15 euro dalle ore 19.

12 agosto - THE ZEN CIRCUS + CARA CALMA + GLI ANIMALI NOTTURNI. Ingresso a sottoscrizione: 10 euro dalle ore 19.

13 agosto - BEARTOOTH (Usa). Ingresso a sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

14 agosto - TREVES BLUES BAND + NEAL BLACK & THE HEALERS (Usa) + CEK & THE STOMPERS. Ingresso a sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

15 agosto - AFRICA UNITE + TONINO CAROTONE. Ingresso a sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

16 agosto - MARA SATTEI + YTAM + SARALUCE. Ingresso a sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

17 agosto - SEPULTURA (Brasile) + SADIST + ELECTROCUTION + SPEEDGOAT. Ingresso con biglietto SIAE: 20 euro. Prevendite disponibili su www.ticketone.it e www.mailticket.it.

18 agosto - ASIAN DUB FOUNDATION (Inghilterra) + RUSTYBRASS. Ingresso a sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

19 agosto - NOYZ NARCOS + SPERANZA + BIG MAMA. Ingresso a sottoscrizione: 15 euro dalle ore 19.

20 agosto - PUNKREAS + GLI ULTIMI. Ingresso a sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

21 agosto - ERNIA + ROSE VILLAIN. Ongresso con biglietto SIAE: 25 euro. Prevendite disponibili su www.ticketone.it e www.mailticket.it.

22 agosto - MELLOW MOOD + FORELOCK. Ingresso a sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

23 agosto - CARMEN CONSOLI feat. MARINA REI + MEG + VIADELLIRONIA. Ingresso a sottoscrizione: 15 euro dalle ore 19.

24 agosto - VERDENA + SICK TAMBURO. Ingresso a sottoscrizione: 20 euro dalle ore 19.

25 agosto - MOTEL CONNECTION + SCERIDA. Ingresso a sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.

26 agosto - KID YUGI + 8BLEVRAI + RAYAN & INTIFAYA + LOGE. Ingresso a sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20.