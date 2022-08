Affari d'oro per un gruppo bresciano: i ricavi volano a 553 milioni di euro

Il fatturato vola a oltre 553 milioni di euro: circa 250 milioni in più rispetto all'anno precedente. Ma volano anche il margine operativo lordo (ebitda), che passa da 8,4 a 42,3 milioni, e i profitti, con un risultato netto di oltre 39 milioni e mezzo di euro (era meno di 2 milioni nel 2020). Sono questi i numeri, resi noti da Bresciaoggi, del bilancio 2021 della Valsabbia Investimenti, il gruppo (con quartier generale a Odolo) a cui fa riferimento Ferriera Valsabbia Spa, che a sua volta controlla - totalmente o a maggioranza - le aziende Ecoacciai e Vergomasco, sempre a Odolo, la Pontenossa Spa nell'omonimo Comune bergamasco (Ponte Nossa) e infine la tedesca Valsabbia Deutschland.

Nello specifico, il bilancio 2021 si chiude con 553,8 milioni di euro di ricavi, in gran parte riconducibili alla stessa Ferriera Valsabbia, che passa dai 252,3 milioni del 2020 ai 452,5 milioni dello scorso anno. In Ferriera tornano anche gli utili, a quota 14,5 milioni di euro, contro il passivo del 2020 (-6,6 milioni) probabilmente conseguenza anche della pandemia. Si segnalano anche 10 milioni di investimenti.

Le aziende del gruppo

La storia della Ferriera Valsabbia (e in seguito della Valsabbia Investimenti, oggi capitanata da Fabrizio Oliva) si perde nei decenni passati, aperta più di mezzo secolo or sono. Attualmente il gruppo conta 347 dipendenti, dislocati nelle varie aziende (ma è ancora la Ferriera quella che, ovviamente, conta più occupati). La Ferriera in tal senso non tradisce il suo nome: è specializzata nella produzione di acciaio in billette e in tondo da cemento amato.

La Ecoacciai è invece specializzata nella frantumazione di auto a fine vita, recuperando, riciclando e commercializzando una vasta gamma di rottami metallici: l'azienda Pontenossa recupera i metalli contenuti nei residui derivanti dal processo di produzione di acciaio tramite forno elettrico, estrae ossido di zinco evitando di perdere la risorsa e riducendo i conferimenti in discarica. Infine Vergomasco, che gestisce una discarica di rifiuti inerti derivanti dal processo di fusione.